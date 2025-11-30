Dorin Cioabă face mișto de politicienii cu diplome cumpărate: "Numai eu am diplome pe bune?"

Regele romilor, Dorin Cioabă, face mișto de politicienii cu diplome cumpărate sau de cei care își pun la CV facultăți neabsolvite ca să dea bine. Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării după ce s-a demonstrat că își trecute în CV o facultate pe care nu o urmase. Mai grav e că Moșteanu a luat bani și în calitate de membru în consiliu de administrație pe baza acelui CV.

Și Radu Miruță, ministru al Economiei, și-a trecut în CV experiență ca muncă de inginer, încă cu un an înainte să termine Politehnica și să aibă chiar diplomă de inginer.

Dorin Cioabă și-a publicat diploma și s-a întrebat, ironic, dacă e singurul politician cu diplome pe bune.

Și purtătoarea de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, și-a trecut în CV că a absolvit Universitatea București, când de fapt a urmat cursurile Universității Ecologice, o universitate privată care la acea dată nu putea susține examene de licență, astfel că Dogioiu a susținut licența la Universitatea București.