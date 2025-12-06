PUSL cere demiterea Dianei Buzoianu: "Românii merită un ministru capabil să gestioneze crizele de mediu"

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) îi solicită premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Prahova și Dâmbovița, unde zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă.

Poziția publică este semnată de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, care acuză „incompetența și gestionarea defectuoasă a unei situații critice pentru sănătatea populației și pentru interesele strategice ale României".

PUSL subliniază că „în astfel de momente, guvernarea înseamnă responsabilitate", iar evitarea asumării răspunderii nu face decât să adâncească neîncrederea cetățenilor în autorități. „Românii merită un ministru capabil să gestioneze crizele de mediu. Fiecare zi în care Diana Buzoianu rămâne în funcție este o sfidare la adresa oamenilor care au nevoie de apă, nu de scuze", transmite formațiunea. Premierul Ilie Bolojan este chemat să ia o decizie rapidă, „în interesul românilor și al siguranței lor".