Sorin Grindeanu dă tonul votului pentru moțiunea de cenzură. Cum se poziționează PSD față de partenerii din coaliția de guvernare după rezultatul alegerilor

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că actuala coaliție de guvernare trebuie să își continue mandatul, în pofida tensiunilor și a moțiunii de cenzură care urmează să fie prezentată în Parlament. El exclude ca parlamentarii social-democrați să susțină demersul opoziției și subliniază că rezultatele recente ale alegerilor parțiale arată încă soliditatea alianței, chiar dacă relația cu USR necesită reevaluări.

'Nu pot să răspund în numele altor parlamentari decât în principiu, în numele parlamentarilor PSD. Eu nu cred așa ceva. Cred că coaliția trebuie să meargă mai departe. Haideți să privim lucrurile și altcumva. De trei, patru, cinci luni vedem sondaje de opinie cu voturi politice în care PSD era pe la 12 - 13%. AUR pe la 40% și restul pe acolo, toți între 12 - 13% până în 15%. Eu azi n-am văzut nici măcar cea mai mică comună din țara asta câștigată de AUR. N-am văzut nimic câștigat de USR. Dar absolut nimic. Vă repet, din 14 locuri unde s-au organizat alegeri, 12 au fost câștigate de PSD, două de PNL. Asta nu înseamnă că este imaginea politică a momentului și scorul, să spunem, unor eventuale alegeri parlamentare, dar nu poți să nu ții cont', a precizat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD.

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare ar trebui să continue în aceeași formulă de patru partide sau mai bine se renunță la USR, liderul social-democraților a răspuns: 'O să facem evaluări. Sigur, noi vorbim și suntem sub impresia acestui scor de pe București, care e un scor politic undeva peste 20% al candidatului PSD. Este în acest moment un scor care nu ne satisface. Nu putem să spunem că lucrurile sunt așa cum ne-am dorit. Dar noi nu am avut Bucureștiul. PSD nu a condus Bucureștiul. Din 14 locuri, așa cum am spus, unde au fost alegerile, noi am condus în șapte din 14, cu tot cu CJ Buzău.

Și acum suntem în 12 din 14. E adevărat, nu poți să compari o comună cu ce înseamnă Bucureștiul, sunt lucruri incomparabile ca și pondere, ca și mărime, dar spune ceva. Cei care au avut Bucureștiul au fost cei de la USR, principala forță politică. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facem analiza Organizației București. Cred că și alții. Evident trebuie să ținem cont de semnale și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile'.