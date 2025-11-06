Liviu Negoiță: „Bucureștiul pierde timp, bani și oportunități. Fondurile europene pot scoate Capitala din criză - dacă sunt folosite!"

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primăria Capitalei, avertizează că problemele cronice ale Bucureștiului - de la infrastructură și utilități, până la trafic și calitatea vieții - nu pot fi rezolvate fără accesarea masivă a fondurilor europene. El subliniază că orașul a irosit ani și miliarde din cauza incapacității administrative.

„Bucureștiul a avut 13 miliarde de euro la dispoziție și a atras doar 2,1 miliarde. Diferența înseamnă proiecte care puteau schimba complet orașul. E inadmisibil ca o capitală europeană să rateze asemenea oportunități", a declarat Negoiță în cadrul unei conferințe de presă.

Candidatul PUSL propune înființarea unui departament performant pentru atragerea fondurilor europene, care să lucreze după standarde europene, cu specialiști dedicați și cu obiective stricte. El afirmă că Bucureștiul nu își mai permite improvizații și administrații care funcționează după logica „nu sunt bani".

Negoiță a lansat și un apel către restul candidaților: să semneze un angajament public față de bucureșteni, prin care să își asume responsabilitatea promisiunilor făcute în campanie. „Fără asumare, rămânem în același cerc vicios al minciunilor și dezamăgirilor", a spus el.

Acesta a amintit și rezultatele mandatului său din Sectorul 3. „În 2012, sectorul pe care l-am condus avea toate străzile racordate la utilități. Astăzi, în Sectorul 1 avem străzi de pământ. În 2025, în București. Este dovada clară a unei administrații care nu funcționează", a subliniat Negoiță.

Potrivit acestuia, Bucureștiul are nevoie de o administrație profesionistă, orientată spre rezultate și capabilă să valorifice resursele europene pentru a scoate orașul din blocajul actual.