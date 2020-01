Cozmin Gusa: Democratia romaneasca ar trebui sa functioneze dupa model american, cu doua mari blocuri politice, o Alianta de Dreapta si o Alianta de Stanga. Altfel n-o sa se reformeze nimic!

Consultantul politic Cozmin Gusa a oferit ziarului Ziuanews un interviu exceptional despre situatia de fapt din politica romaneasca, despre jocurile de culise din PNL, dar si din PSD, despre politicienii potriviti pentru a ocupa anumite functii in stat. El ne-a prezentat un veritabil "parcurs" pe termen scurt si mediu al zonei politice, astfel incat fiecare sa se dumireasca despre momentul politic extrem de dificil la care asistam si mai ales, sa decripteze anumite miscari "de trupe" atat pe flacul drept cat si pe cel stang al frontului asa-zis democratic:

- S-o luam pas cu pas, cum ar zice prezidentul. Personal, crede Cozmin Gusa ca alegerile dintr-un tur, sau cele din doua tururi sunt mai spre binele democratiei din Romania actuala? Mai precis, diversitate politica sau concentrare de putere politica locala?

- Ca de multe ori in ultima vreme si dezbaterea asta legata de un tur sau doua, pe "piata" politica, este de fapt o non dezbatere sau o pseudo dezbatere atata timp cat lipseste elementul de baza. Noi am putea sa discutam despre un tur sau doua in momentul in care partidele vechi s-ar fi reformat si ar fi avut argumente clare, sa lupte principial pentru un tur sau doua. Nu suntem in aceasta situatie si nici PSD si, deloc, PNL nu s-au reformat si de aici si cererile celor de la PNL si ale lui Klaus Iohannis, care sunt practic ilegitime si populiste. Ne aflam in fata unor fake-argumentatii. Pe de alta parte, partidele noi nu vin cu figuri noi. Iar dezastrul de fosti informatori ai securitatii si de afaceristi verosi pe care l-am vazut la USR si la Plus ne demonstreaza ca, de fapt, nici asta nu este o alternativa. In rest, partidele de securisti mai vechi, cum sunt cei de la ALDE sau de la Pro Romania, unii dintre ei, de asemenea, nu recomanda prezenta intr-o dezbatere sau dorinta institutionala de a-i spijini. De ce sa-i sprijini pe unii care sunt mai noi sau mai mici? Ca sa aduca neo-securisti prin administratie? Ce stiu sa faca aia? Sa fure, bineinteles, ca si tatii lor. Deci eu vad ca asta n-ar fi o dezbatere si nu este o urgenta a Romaniei.

- Si atunci, cum vezi lucrurile pentru o evolutie cu adevarat democratica a Romaniei?

As vedea alta urgenta si aici sunt subiectiv pentru ca este un proiect al meu. Urgenta ar fi sa ne separam, in final, pe doua mari tabere politice, de dreapta si de stanga. Sigur, s-ar putea descrie PNL versus PSD, fara prezenta partidelor mici in continuare, dar extins, am putea sa discutam despre AD (alianta de dreapta), versus AS (alianta de stanga). Care ar putea sa grupeze prin fuziuni, prin proceduri politice, si partidele si politicienii existenti pe piata, daca vrei, asta ar fi un model american care cred ca s-ar potrivi Romaniei, pentru ca suntem in postura in care nu mai putem spera la partide noi, la cai verzi pe pereti, e clar ca statul paralel a adus politicul intr-o faza pre-cangrena, care trebuie tratata. Din acest unghi al meu, al proiectului de a separa apele in politica romaneasca, in stanga si dreapta, pe o durata medie de cel putin 15-20 de ani, sigur ca eu sunt partizanul alegerilor dintr-un singur tur, fiindca cele doua mari grupari sa fie avantajate in fata partidelor mici, care nu sunt de tip reformist, asta e problema mea, unele care au aparut sunt de tip securist, sau altele sunt parazitare. Gogoritele astea ca din doua tururi se vor alege cei mai buni sunt niste povesti de adormit copiii. Cat timp partidele nu sunt reformate sau prezinta securistoizi, nu avem posibilitatea ca in turul doi sa alegem pe cei mai buni, ci o sa alegem, ca de fiecare data, raul cel mai mic. Repet si cu asta inchei, daca discutia ar fi fost legata de posibilitatea de reforma, pe care Klaus Iohannis s-o fi propagat la PNL, ca la PSD nu avea cine, pana acum, atunci da, daca erau partide reformate mergeau si alegeri din doua tururi. Dar atata timp cat partidele nu-si schimba senatorii, primarii, oricat de hoti, ce rost mai are dezbaterea asta, ca daca ne apucam sa discutam despre coruptii din PNL o sa vedem ca ajungem la o suma relativ echivalenta cu cei din PSD, numai ca diferenta consta in faptul ca aceia din PNL nu prea au fost arestati, nici judecati, dosarele lor stau p-acolo, dintr-un singur motiv, au avut timp de zece ani presedinte pe Basescu si apoi cinci ani pe Iohannis. Adica au stat mult mai bine, nefiind prigoniti, precum cei cu acuze similare, din PSD, dar care au fost prigoniti.

- Ai dreptate, in esenta, dar situatia reala ne contrazice putin. PSD pare sa se afle in fata unei dileme: din sondajele de opinie, electoratul prefera alegeri in doua tururi, PSD vrea avantajele rezultate dintr-un singur tur, mai multi alesi locali sociali-democrati. Dar si aliante cu UDMR, cu Pro Romania, cu ALDE etc. Nu pierde de fapt PSD pentru ca merge iarasi impotriva curentului? Cum ar trebui abordata aceasta tema de sefii partidului, pentru ca acea chestiune a "nucleului dur al electoratului PSD" iata ca nu mai functioneaza?

- PSD se afla intr-o situatie extrem de dificila, asta este si motivul pentru care am grabit intrarea mea in partid, initial aveam de gand sa fac acest pas abia anul acesta, in ianuarie, dar dandu-mi seama de dezastrul care se instituise acolo, sigur, in epoca Dragnea, dar si-n epoca post-Dragnea, a lui Dancila si a celor care o papusau, plus riscul de a intra Barna in turul doi, am luat decizia de a grabi lucrurile. Acum, PSD ca sa nu piarda in fata romanilor, ca sa nu vorbesc despre electorat, trebuie sa fie consecvent si curajos. Consecventa in conditiile astea e destul de greu de obtinut, iar curajul conducerii este extrem de redus, mai ales atunci cand proiectele de tip personal sunt mai importante decat proiectele partidului per ansamblu. Ma refer la cei care vaneaza functii in acest moment. PSD trebuie sa mearga la lupta, daca vor fi doua tururi asta e viata, daca va fi un singur tur, asta e, trebuie sa-si exprime clar preferintele si sa le argumenteze, ceea ce nu prea s-a intamplat din pacate, n-a fost cea mai buna strategie aceasta depunere de motiune care a avut si un preambul nefericit, apropo de faptul ca prin vocea lui Marcel Ciolacu PSD s-a propus sa faca parte dintr-un guvern de uniune nationala, iar Klaus Iohannis le-a tras o smetie de la Cotroceni, rusinoasa, astea sunt greseli de tip tatctic care o sa coste, dar cum e situatia de acum, sigur, ca nici nu mai conteaza. Doar prin aceste dovezi de elocinta in fata electoratului se poate castiga sau se poate pierde. Asta cu PSD ca ar vrea aliante cu Pro Romania sau ALDE sau altii, nu asa ar trebui sa se puna problema. Ar trebui ca Pro Romania, sau ALDE sau altii sa propuna aliante cu PSD, iar PSD sa decida daca sa le accepte functie de interesele sale centrale si locale. Ce se intampla in momentul asta, nu este un joc fericit, este un joc condus de Klaus Iohannis si sfatuitorii sai si practic depunerea motiunii de cenzura cu posibilitatea ca ea sa treaca apropie mult mai mult PNL de scopul lor, de alegeri anticipate, care-i avantajeaza, ei se feresc ca dracu de tamaie ca sa nu treaca de luna septembrie, fara alegeri anticipate, pentru ca nefiind resurse pentru majorarea pensiilor cu 40% ala ar fi un moment in care, pe o decadere in aceste luni de primavara si vara, ei s-ar prabusi si si-ar lua adio de la aceasta guvernare, sau potentiala majoritate pe care ar visa-o. Daca motiunea trece, zic, atunci Ludovic Orban si Klaus Iohannis vor gasi o alta solutie pentru alegeri in doua tururi cu ordonanta sau cu altceva, pentru ca au dovedit oricum ca nu tin cont de prevederile Comisiei de la Venetia, o invoca numai atunci cand le convine. Si atunci, PSD pierde in ambele variante cu depunerea motiunii. In mod evident, daca motiunea nu trece, atunci alegerile in doua turururi clar ca ar avantaja tot PNL si pe Iohannis dar asta poate sa fie combatuta prin metode electorale extrem de simple, clare si dure pe care o viitoare conducere a PSD ar trebui sa le implementeze.

- Care ar fi aceasta viitoare conducere a PSD?

- PSD trebuie sa se reformeze in trepte, asemeni unui pacient care isi constientizeaza o anumita boala si care accepta un soi de tratament. iar PSD pe langa faptul ca are resurse vizibile, are si resurse care ar reiesi dintr-o prima treapta de reforma la varf cu altfel de oameni pe care s-o implementeze. N-am ascuns ca dupa parerea mea, Sorin Grindeanu ar fi cea mai potrivita solutie pentru presedintia partidului avand in vedere trecutul lui, dar si calitatile, si nu ma feresc s-o spun, o solutie mult mai buna decat Marcel Ciolacu, care la randul lui, poate sa fie o solutie din zona de conducere a partidului, atat timp cat el accepta o conducere colegiala si nu mai este dispus la jocuri subterane sau la minciunelele reciproce pe care si le trageau unii altora in perioada lui Dragnea. Marele atuu ar fi sa-l convingem si pe Vasile Dancu sa vina in aceasta echipa, nu mai trebuie sa-l laud pentru ca sunt subiectiv, dar tocmai de aia, ca-i sunt prieten si-i evaluez atat de pozitiv calitatile, nu inseamna putin lucru pentru lumea care ma cunoaste, cred ca multi din colegii din PSD au inteles asta. Asta este singura modalitate de lupta impotriva tavalugului pus la cale de catre Iohannis, servicii secrete, liberali, neliberali, ce-or fi ei, impotriva PSD.

- Bine, dar Ciolacu pare, totusi, ca vrea sa candideze la sefia partidului si doar la o functie din zona de conducere, cum spuneai.

- Da, stiu ca Ciolacu pare ca vrea sa candideze, mie si altor lideri de la varful PSD ne-a spus ca nu vrea sa candideze, cel putin in septembrie 2019 cand am discutat prima data cu el mi-a spus ca el vrea sa candideze dar peste 4 ani, in conditiile in care mai are multe de invatat. Din ce discutii am avut eu cu lideri ai partidului, prin octombrie anul trecut, nu s-a discutat niciodata ca Marcel Ciolacu sa fie viitorul presedinte al partidului, ci doar presedinte interimar, tinand cont de calitatile lui si de harnicia lui. A facut treaba foarte buna in ultima vreme, a stat cuplat la evenimente, desigur ca partidul nu functioneaza corespunzator si de aici si lipsa de performanta, desigur ca e greu de facut fata unui tavalug, cum am zis mai devreme, impus de Klaus Iohannis. Bine, astea cu discutiile din octombrie au fost si motivul pentru care au procedat la asa-zisa excluderea mea de catre papusarii lui Dancila, care n-a operat de fapt in ce ma priveste, au aflat planul si bineinteles ca n-au fost multumiti. O dovada de sanatate a partidului a fost ca papusarii n-au avut succes nici cu prelungirea mandatului lui Dancila, nici cu excluderea mea. Revenind la declaratile ultime ale lui Ciolacu, referitor la faptul ca el a zis ca la PSD e bine sa fie o singura lista si chestia aia cu "fumul alb", parerea mea e diferita, cred ca orice organizatie politica trebuie sa treaca printr-o competitie, pentru ca asta inseamna democratia de partid, mai multa lume sa fie implicata in acest gen de competiti, pentru ca toti colegii chemati la congres sa poata sa aleaga, aici nu e vorba de scandal e vorba de colegi, de prezentare de proiecte, toata lumea are de castigat daca va fi o competitie interna pe cele ma interesante pozitii de alesi. Altfel, e o mimare de democratie interna, care nu e spre lauda niciunui partid si mai ales a unui partid de stanga, pentru ca atunci cand mimezi democratia interna in partid, e clar ca o vei mima mai abitir atunci cand te vei duce sa coordonezi sau sa te afli la putere. Chiar si treaba cu "fumul alb" nu e cea mai nimerita comparatie, pentru ca acolo, la Vatican, in spatele "fumului alb" se desfasoara un vot care tine de multe ori mai multe zile, saptamani chiar, pentru mai multi competitori pana cand, daca nu ma insel, unul dintre candidatii la fotoliul de Papa are doua treimi din voturi. Deci, conclavul nu se desfasoara in fata lumii, dar pentru cei chemati la asa-ziusul Congres al Papalitatii se desfasoara si acolo foarte democratic, sigur, cu foarte multe jocuri de culise, dar asta presupune si politica.

- Dar ce fel de presedinte are nevoie PSD. L-ai pomenit pe Grindeanu, de pilda, doar pentru ca e din Transilvania, din Banat?

- Uite si asta este un detaliu important. Cred ca a venit vremea si unui presedinte transilvanean, de ce nu si moldovean, ca sa conduca PSD, avand in vedere ca pana acum, toti presedintii au fost din Muntenia. Ion Iliescu, din Giurgiu, Adrian Nastase cu radacini in Dambovita si Bucuresti, Mircea Geoana - oltean, Victor Ponta din Bucuresti, Liviu Dragnea, din Teleorman si Viorica Dancila tot din Teleorman. Si a fost, ma rog, mai bine sau mai putin bine. Pentru unii ca Adrian Nastase sau Liviu Dragnea a fost chiar tragic, avand in vedere puscaria. Eu cred ca daca acum PSD ar avea un presedinte din Transilvania ar conta foarte mult in jocul politic luand o optiune importanta de acolo de unde Grindeanu este. N-am vorbit despre cineva din Moldova pentru ca acolo n-am vazut nici un lider cu alura consolidata, dar sigur, in viitor ar putea sa urmeze. Calitatile unui presedinte trebuie sa fie cele ale unui om care intelege spiritul de echipa care este un bun camarad, are aplecare spre necazurile oamenilor, pentru intarirea statului, sa aduca prosperitate contribuabilului simplu.

- Prin motiunea de cenzura, impotriva asumarii guvernului PNL a alegerilor din doua tururi, PSD pune in sah PNL. Ca sa fie "mat" mai trebuie cateva voturi, cum a zis Marcel Ciolacu. Dar daca asta vrea si PNL? Sa impinga PSD sa bage motiunea si guvernul sa pice pe mana motiunii si sa nu mai fie nevoie nici de demisie, demisia fiind perceputa de simpatizanti precum "ceva" negativ. Cum ti se pare acest scenariu?

- Din perioada statului paralel s-au reinventat santajele intr-o forma bruta, cei care detin informatii sau dosare si nu ne putem astepta ca presedintele sa nu le detina, le pot si folosi, este posibil ca Iohannis sa conditioneze si UDMR si PSD sa interpreteze un joc, dar nu cred ca va tine pe termen mediu si lung in cazul PSD, planul ala al lui Iohannis de a distruge PSD, sigur ca este blamabil, este ilegal, nu este constitutional, dar eu il vad ca pe un fel de oportunitate, ca pe o invitatie la o confruntare care sa avantajeze modelul politic pe care l-am discutat mai devreme la inceputul interviului apropo de doua grupari mari politice, de drepata si de stanga. Si, apropo de statul paralel, sa spun si de Teodor Melescanu. E clar ca mecanisme din statul paralel care n-au fost activate la impunerea lui ca sef al Senatului, au fost activate acum, pentru destituirea lui. Oricum nu mai era Melescanu conform cu o Romanie a anului 2020. Si aceste mecanisme vor continua sa ruleze, va fi omare agitatie pentru ca sa impuna pe cineva de la PNL in locul lui, tocmai pentru ca Iohannis sa fie secondat in stat de cineva din tabara lui, dar va fi foarte greu fara santaje, amenintari sau tradari in tabara PSD care mi se par posibile dar cu o probabilitate foarte mica in acest moment.

- Cine ar putea de la PSD sa ocupe aceasta functie de presedinte al Senatului, daca ar fi, in locul lui Melescanu?

- Eu cred ca ar fi foarte oportun si nimerit pentru functie Paul Stanescu, si datorita experientei, si datorita varstei, si datorita functiei, si datorita intelepciunii, cred ca ar putea sa ocupe linistit acest post si ar fi sustinut de catre cei din PSD, de altfel si sustinerea pe care el i-a dat-o lui Ciolacu, munca pe care ei au facut-o impreuna, toate acestea au fost foarte importante pentru mentinerea la suprafata a PSD intr-o perioada foarte-foarte dificila.

- De ce tot il amintesti pe Iohannis ca avand o agenda sa-i zicem oculta, in conditiile in care el a ajuns deja presedinte, si-a vazut realizat dezideratul de a lua inca un mandat si a spus ca va conduce cu mult mai multa actiune si transparenta?

- Pai vorbesc despre Iohannis pentru ca nu-si asuma statul impartial de presedinte, este foarte politic, este un om din tabara PNL in mod evident, afisat ca atare, este un om care marteleaza neconstitutional PSD si atunci un om care vrea sa fie atat de activ politic, bineinteles ca merita o replica politica. Daca Iohannis ar sta cuminte la Cotroceni, ar fi impartial, ar fi ingrijorat de soarta partii stangi din politica, de PSD care se afla intr-un proces mai greu de reforma, atunci bineinteles ca ar merita respectul meu. Altfel, el merita criticle mele si trebuie sa si le asume ca atare, pentru ca a ales singur sa fie in aceasta postura de jucator politic, deci trebuie sa-si asume si criticile.

- In conditiile in care localele sunt primele confruntari ce-o sa faca PSD?

- Treaba cu localele nu-i simpla pentru ca a prins, intr-un fel, PSD nepregatit inaintea unui congres care trebuia sa aiba loc chiar mai repede, el are loc doar la finalul lui februarie. Ceilalti au pus in dispozitiv, PNL-ul e la guvernare n-are probleme, Ludovic Orban e sef de campanie si prim-minstru, e limpede. Ceilalti l-au gasit pe Moise Guran intr-un proiect de prefuziune, care cred ca este simpatic pentru electoratul lor, deci, s-au grupat si ei intr-un fel si s-au organizat. Aici e o problema si PSD-ul a ramas intr-o defensiva care trebuie rezolvata, ba mai mult, se incearca o demonizare a canditatilor PSD pornind de la cel mai notoriu candidat al PSD care-i primarul Bucurestiului impotriva careia se desfasoara proceduri zilnice si de mai multe ori pe toate canalele mediatice, repet, de diabolizare, care, pentru ca vorbim despre primarul Bucurestiului, bineinteles ca afecteaza imaginea tuturor candidaturilor PSD, mai ales in conditiile in care apararea nu e corespunzatoare. Aici asumandu-si partidul candidatura lui Gabi Firea la Primaria Bucuresti, ea trebuie si asistata special si in fiecare zi de catre partid, de catre oamenii pe care partidul i-ar angaja sa aiba expertiza suficienta pentru ca sa faca asta, pentru ca altfel, toata aceasta lupta dura impotriva Gabrielei Firea practic va repercuta asupra tuturor candidaturilor si se va folosi acest exemplu negativ care este dat pe toate canalele, ba de catre PLUS-ul lui Vlad Voiculescu, ba de catre USR-isti, mai ales de catre liberali ceea ce nu e deloc recomandabil. Eu nu pot sa inteleg, spre exemplu, de ce dupa atacurile astea cu poluarea din Bucuresti, care din pacate este reala, si care este cauzata de traficul infernal de acolo, nimeni de la partid n-a venit sa masoare si poluarea din Cluj, care e la fel de mare, daca nu mai mare, este condusa de Emil Boc, intr-un trafic care este chiar "mai imposibil" daca pot sa ma exprim asa decat traficul din Bucuresti, nu va vine sa credeti. In Cluj a fost o dezvoltare dar pe partea de infrastructura sunt praf. Ei dau lectii despre centura dar Clujul n-are nici acum o centura, Bucurestiul are macar o semi-centura. Adica, noi vorbim de o lupta politica in care nu se vine si cu contra-exemple si practic partidul asista cum e rastignita Gabriela Firea neintelegand ca prin rastignirea ei de catre cei interesati sa puna mana pe Bucuresti, practic, tot partidul sufera foarte mult in acest moment, asta inseamna dezorganizare si dezinsteres, si el nu va putea sa revina decat in momentul in care se instituie o noua conducere inteleapta care are un spirit de echipa si care actioneaza cu precizie, dar asta e o urgenta de ieri, faptul ca se asteapta 1 martie, 1 aprilie din cauza intereselor de lupta politica in partid, asta este o chestie cu care nu sunt de acord si le-am si transmis colegilor mei.

- Ai fost primul care ai vorbit de deperemizarea partidului si apoi au vorbit si altii despre asta. Ce inseamna deperemizare apropo de mesaj?

- Da eu am vorbit de o deperemizare, dar eu am vorbit de o deperemizare in atitudine si in vocabular, nu in continut. Mai am o convingere, in mod obligatoriu in viitorul PSD trebuie sa existe o aripa nationalista pentru ca are si reprezentanti foarte multi, unde, sigur un partid respectabil de stanga care vrea sa aiba corespondente cat mai solide in lumea civilizata din care facem parte nu se poate sui, la figurat, cu picioarele pe masa, si nici nu poate sa faca politica lui "ba pe-a ma-tii!", cu expersii atat de contondente in conditiile in care ele nu sunt cerute. Sigur, in certuri televizate, doamne fereste daca unu te injura mai poti sa derapezi, dar niciodata impotriva publicului, sau impotriva publicului altora. Xenofobia si nationalismul asta desentat excesiv nu au ce cauta, dar o aripa nationalista are ce cauta in partid, dar eu nu m-am referit la persoane, pentru mine, ca tot ai vorbit de Lia Olguta Vasilescu, cel putin pe zona Olteniei, si la Craiova, este un aset pentru partid, cred ca va castiga urmatoarele alegeri din Craiova, sigur, si ea trebuie sa fie asistata de catre partid cu strategiile potrivite pentru ca lupta va fi foarte dura, si eu nu m-am referit la persoane cand am vorbit de deperemizare, m-am referit la atitudin. A, daca in acele atitudini neconforme, un partid de stanga modern s-ar inscrie anumite personaje, ele nu trebuie date afara din partid, dar sigur trebuie sa li se cenzureze posibilitatea de a vorbit in numele partidului pentru ca nu fac decat sa strice si sa dea posibilitatea unor delatori sa eticheteze marea majoritate a partidului ca fiind, ca aceea care nu au deloc grija atunci cand se exprima public, iar, treaba asta cu nationalismul, in mod evident, in proiectul dreapta-stanga va apartine stangii, pentru ca dreapta nu-si permite, ei nu sunt interesati de cei amarati din tara asta, chestia cu patriotismul la ei de multe ori se opreste la propriul buzunar, sau la propriul castig politic si, e firesc, asta e liberalismul din unghiul meu dar nu vreau sa fac aici o discutie teoretica de ce este nociv in aceste momente liberalismul cel putin in Romania, dar eu cred ca si in Europa in conditiile in care dictatura corporatiilor multi-nationale este una care a atins apogeul.

- Cum ar trebui sa faca PSD sa-si proiecteze in viitor acel reset de care aminteai? Pentru ca dupa alegerile locale si cele parlamentare, nu vom mai avea parte de niciun fel de alegeri timp de patru ani. Practic, cine va fi in opozitie va fi condamnat acolo patru ani si daca va stii cum, va castiga simpatie, cine va fi la putere va sta acolo la erodare masiva patru ani, fiind obligat sa faca "ceva bun" pentru tara. Asa ca, analitic vorbind, resetul clasei politice - ce asteapta poporul de fapt - ar trebui sa se produca fix in 2024. Asta e tinta reala, finalul anului 2020 fiind o tinta falsa.

- Orizontul 2024 poate sa fie interpretat prin mai multe variante, una e ca PSD-ul sa nu prinda puterea dar sa fie un partid cu o reprezentare de peste o treime in viitorul parlament al Romaniei care deschid alte perspective pentru cei patru ani, si bineinteles deschide alte perspective daca acest scor se inregistreaza si la alegerile locale, apropo de aliantele care se pot face, iar asta se poate obtine destul de simplu, si inca odata revin, printr-un congres acum la finalul lui februarie, care sa instituie o echipa dedicata reformei, extrem de precisa si prizabila din punct de vedere public si politic. Exista si scenariul in care se rateaza congresul de la finalul lui februarie, si atunci practic PSD-ul ramane fara arme asa cum isi doreste Klaus Iohannis, si altii, si atunci un -20% as zice s-ar putea inregistra, doamne fereste, la nivelul scorului partidului. Deci, astea sunt variantele de lucru. In prima varianta sunt posibile mari transformari politice in cursul celor 4 ani adica apropo de inversarea unor majoritati prin proceduri democratice si politice si publice daca civismul n-a fost inventat de miscarea hashtag si nici de dreapta, mai degraba de stanga, dar am uitat acest lucru. In concluzie, perspectivele pot fi si pozitive pentru PSD daca respecta anumite conditii, eu lucrez la asta, asta este si motivul pentru care eu mi-am dedicat urmatorii 10 ani politicii, dar, ele pot sa fie si negative daca majoritatea colegilor mei nu pricep ca doar prin miscari "chirurgicale", uneori dureroase pentru anumite persoane, o organizatie atat de expusa public are sansa sa reinvie si sa se reconsolideze.

A consemnat Bogdan Comaroni