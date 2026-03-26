Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European

Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoacă cere, în numele „majorității românilor", ieșirea României din Uniunea Europeană. Șoșoacă a atacat politicile comunitare și a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza dublul standard în tratamentul statelor membre.

„Ați discriminat agricultorii români și ați distrus toată agricultura românească, ați distrus creșterea animalelor, ne-ați vândut, ne-ați luat resursele, dar considerați că toți membrii Uniunii Europene sunt egali. Nu, nu sunt egali. Este o ipocrizie și o dublă măsură ce există în Uniunea Europeană. Măsurile de acum arată că Uniunea Europeană trebuie să se desființeze. Cea mai mare parte a românilor cere ieșirea din Uniunea Europeană, iar eu voi spune aici adevărul. Ro-Exit! Pentru că vorbiți despre corupție, vorbiți despre trimiterea în pușcărie a celor care sunt corupți și vreți să spuneți că apărați pe cei care spun adevărul, mințiți! Pentru că uitați cazul meu, mă amenințați și mă șantajați că îmi ridicați imunitatea parlamentară dacă mai spun adevărul. Adevărul nu are nevoie de imunitate! Adevărul nu se arestează! Trăiască România liberă, afară din UE! Mulțumesc!", a declarat Șoșoacă de la tribuna europeană.

Aceasta nu este prima dată când Șoșoacă își exprimă dorința de „Ro-Exit". În octombrie 2022, senatoarea a cerut, în cadrul unui miting AUR, declanșarea procedurilor pentru ieșirea României din Uniunea Europeană, susținând că autoritățile europene ar fi „furat bogățiile țării" și că românii trebuie să le recupereze. În acel context, ea a afirmat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar trebui să fie trasă la răspundere.

„Vă place în Uniunea Europeană? Vă place că ne-au furat tot? Vă place să mâncați gândaci? Vă plac prețurile la utilități? Vă place cine vă conduce? Și atunci, ce vrem noi? Roexit! Roexit! Roexit! Roexit! Dar cu o condiție: să ne înapoieze tot ceea ce ne-au luat! Pentru că ne-au furat toate bogățiile țării. Ne-au furat copiii. Avem o jumătate de țară în afara granițelor țării. 10 milioane de români sunt în afara granițelor țării. De aceea, îi spun lui Ursula că ne vom lua toate bogățiile înapoi. Iar tu Ursula, la pușcărie!", declara Șoșoacă atunci.