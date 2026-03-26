Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"

După ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoacă „singura femeie inviolabilă", politiciana i-a răspuns cu aceeași monedă, folosind un termen juridic în replică: „irefutabil".

Conform DEX, „inviolabil" înseamnă „care nu poate fi violat, încălcat, atins" sau „care se află în mod legal apărat de orice urmărire, de orice atingere, de orice încălcare sau de orice pedepsire". Cuvântul „irefutabil" este definit drept „care nu poate fi combătut sau respins, de necombătut; absolut convingător", fiind folosit de obicei pentru argumente sau dovezi în procese.

Diana Șoșoacă a reacționat pe Facebook cu un mesaj ironic pentru CTP:

„RĂSPUNS PENTRU CTP, CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ! PENTRU CĂ EU SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ, DVS SUNTEȚI SUB ACEST ASPECT, IREFUTABIL! DELOC UNIC!"

Ironia și disputa pe termeni juridici au loc în paralel cu problemele reale cu care se confruntă europarlamentara. Marți, 24 martie, Diana Șoșoacă a fost audiată în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în cadrul procedurii de ridicare a imunității sale. Decizia forului european va stabili dacă autoritățile române vor putea continua ancheta împotriva sa.

În acest context, din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoacă a cerut, în numele „majorității românilor", ieșirea României din Uniunea Europeană. Șoșoacă a atacat politicile comunitare și a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza dublul standard în tratamentul statelor membre.

„Ați discriminat agricultorii români și ați distrus toată agricultura românească, ați distrus creșterea animalelor, ne-ați vândut, ne-ați luat resursele, dar considerați că toți membrii Uniunii Europene sunt egali. Nu, nu sunt egali. Este o ipocrizie și o dublă măsură ce există în Uniunea Europeană. Măsurile de acum arată că Uniunea Europeană trebuie să se desființeze. Cea mai mare parte a românilor cere ieșirea din Uniunea Europeană, iar eu voi spune aici adevărul. Ro-Exit! Pentru că vorbiți despre corupție, vorbiți despre trimiterea în pușcărie a celor care sunt corupți și vreți să spuneți că apărați pe cei care spun adevărul, mințiți! Pentru că uitați cazul meu, mă amenințați și mă șantajați că îmi ridicați imunitatea parlamentară dacă mai spun adevărul. Adevărul nu are nevoie de imunitate! Adevărul nu se arestează! Trăiască România liberă, afară din UE! Mulțumesc!", a declarat Șoșoacă de la tribuna europeană.