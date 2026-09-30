Diana Șoșoacă îi bate obrazul liderului AUR că nu protestează pentru arestarea lui Călin Georgescu: "De ce Simioane nu ai stat cu noi?"

Diana Iovanovici-Șoșoacă și Nini Pascalini, reprezentanții S.O.S. România, au provocat un moment tensionat în Parlament miercuri, 30 septembrie, înaintea votului de învestitură a Guvernului.

Într-o postare publicată ulterior, Șoșoacă susține că au mers să-l confrunte pe Mureșan și acuză că arestarea unui om ar fi fost folosită pentru a pune presiune în contextul votului, lansând totodată critici la adresa AUR și a liderului George Simion.

"De ce numai Diana Iovanovici-Șoșoacă si Nini Pascalini, SOS România, au fost la Parlament să il huiduie pe Mureșan și să îi spună în față că e o slugă a Ursulei??? Că au arestat ieri un om ca să ne șanta­jeze să îi votăm guvernul? De ce Simioane nu ai stat cu noi să îl tragem la răspundere pentru arestul de ieri? De ce AUR stă ascuns? Baaaaa, unirea face puterea!", a scris Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.