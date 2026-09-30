Kelemen Hunor despre Călin Georgescu: "Este un produs al fostei Securități... Cu argumente raționale nu schimbi credința sectanților"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că are încredere că procurorii și judecătorii care au decis în cazul lui Călin Georgescu au avut suficiente elemente pentru măsurile dispuse, dar cere instituțiilor judiciare să comunice mai clar societății informațiile care pot fi făcute publice din dosar. Liderul UDMR susține că explicațiile privind faptele investigate, banii și acuzațiile concrete sunt esențiale pentru ca opinia publică să înțeleagă cazul.

Declarațiile au fost făcute miercuri dimineață, la RFI, la o zi după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, într-un dosar în care fostul candidat la Președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Decizia este definitivă.

„Vreau să cred că procurorii știu ce e în dosar"

Întrebat ce a înțeles din cazul lui Călin Georgescu, Kelemen Hunor a precizat de la început că nu cunoaște materialul probator și că informațiile sale provin din presă.

„Am urmărit foarte puțin, nu știu mai mult decât am citit în presă. Eu vreau să cred în continuare că procurorii știu ce e în dosar și ce au de făcut și judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoștință de cauză", a declarat președintele UDMR.

Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă a lui Georgescu după ce completul inițial nu a reușit să ajungă la o soluție comună și a fost constituit un complet de divergență. Instanța a admis contestația DIICOT și a desființat soluția anterioară prin care fostul candidat prezidențial rămăsese sub control judiciar.

Kelemen își reia acuzația: Georgescu ar fi „un produs al fostei Securități"

Liderul UDMR a reluat totodată una dintre cele mai dure afirmații făcute anterior la adresa lui Călin Georgescu, pe care îl descrie drept „un produs al fostei Securități". Kelemen a prezentat această afirmație ca pe propria sa interpretare politică, distinctă de acuzațiile aflate în dosarul penal.

„Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp, am fost mult, mult criticat, că este un produs al fostei Securități, este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României", a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă are rezerve în privința deciziei instanței, liderul UDMR a răspuns: „Nu, nu am dubii, dar sigur, necunoscând nimic din dosar, doar ce am citit din presă, niște fragmente scoase, nu îmi permit. Totuși, vă dați seama, de obicei foarte rar mi-am permis să comentez eu deciziile procurorilor și judecătorilor."

Nu crede că susținerea pentru Georgescu va duce la o „explozie" socială

Kelemen Hunor a fost întrebat și dacă mobilizarea susținătorilor lui Călin Georgescu ar putea degenera în spațiul public, după ce acesta a fost așteptat de susținători inclusiv în contextul procedurilor judiciare.

Liderul UDMR a respins scenariul unei escaladări iminente. „Nu, nu cred. Chiar nu cred asta", a răspuns el.

În opinia sa, problema mai importantă este capacitatea unei părți a societății de a evalua informațiile care circulă în spațiul public.

„Noi avem o problemă veche legată de educație și de cine ce consideră real din informațiile care apar. Asta este o problemă mult mai serioasă decât dacă va exploda sau nu", a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen cere procurorilor să comunice: „Să înțeleagă societatea ce a făcut, ce a organizat, despre ce bani e vorba"

Președintele UDMR consideră că o parte din tensiunile și suspiciunile din jurul dosarului ar putea fi reduse printr-o comunicare mai clară a instituțiilor judiciare, în limitele permise de anchetă.

„Instituțiile statului își fac treaba, trebuie să comunice ele, în primul rând. Dacă apar în dosare elemente care sunt importante și care pot fi făcute publice, trebuie să spună ele, ca să înțeleagă societatea ce a făcut, ce a organizat, despre ce bani e vorba, despre ce delict este vorba și atunci oamenii, marea majoritate, sigur că vor înțelege", a spus Kelemen.

El a insistat că responsabilitatea comunicării aparține în primul rând organelor judiciare: „Aici și Procuratura trebuie să aibă capacitatea, posibilitatea de a comunica societății elemente, informații din dosar."

Atac dur la nucleul radical al susținătorilor lui Georgescu

Kelemen Hunor a folosit însă o formulare foarte dură atunci când s-a referit la acea parte a susținătorilor fostului candidat despre care crede că nu și-ar schimba poziția indiferent de informațiile prezentate public.

„Nu sectanții, că acolo cu argumente raționale și cu informații corecte nu o să schimbi credința", a spus liderul UDMR.

Declarația vine în contextul în care arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a produs reacții politice și mobilizare în rândul susținătorilor săi. AUR a anunțat după decizia Curții de Apel București că poziția sa „rămâne neschimbată" și că partidul continuă să îl susțină pe Georgescu.

Călin Georgescu este vizat de mai multe proceduri judiciare distincte. Arestarea preventivă decisă marți privește dosarul în care DIICOT îl acuză că ar fi înșelat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Separat, el este judecat alături de Horațiu Potra și alte persoane într-un dosar referitor la acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.