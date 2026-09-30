George Simion cere anticipate: "Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și are o dungă roșie așa pe buletin"

Liderul AUR, George Simion, a chemat românii și membrii AUR să meargă la arestul central, să îl susțină pe Călin Georgescu. Simion spune că unicul lucru important în prezent e ca Georgescu să fie eliberat.

"Vă trece un fior rece pe șira spinării când auziți de votul românilor și de alegeri anticipate. Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și are o dungă roșie așa pe buletin și își permite să traseze linii roșii legate de guvernarea țării. Nu ne intimidează .Am venit astăzi la acest cupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Și răspunsul este nu. Nu suntem trădători.Nu suntem de vânzare. Rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste și cu demnitate. La aceste guverne de tip marionetă ne-ați amenințat. Ați trimis private jeturi după noi. Ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere. (...)

Nu aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe Călin Georgescu, iar ieri l-ați dus la arestul central și pe mine m-ați amenințat, a spus Simion. Apoi, a citat din George Coșbuc: C-o moarte tot suntem datori! Totuna e dac-ai murit. Flăcău ori moș îngârbovit; Dar nu-i totuna leu să mori. Ori câine-nlănțuit", a spus George Simion care le-a oferit celor care nu votează guvernul un loc pe listele AUR la parlamentare.