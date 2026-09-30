Grindeanu, atac în rafală la Mureșan, înaintea votului: „Premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat". Ironia cu care și-a încheiat discursul: „Mulțumim pentru vizită"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri, în Parlament, un atac în rafală la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a Cabinetului propus de acesta, chiar înaintea votului de învestitură. Liderul social-democrat a catalogat viitorul Executiv drept un „Guvern marionetă" și „Bolojan 2.0", l-a numit pe Mureșan „premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat" și a anunțat categoric că PSD nu îi va acorda niciun vot. Grindeanu a părăsit plenul după discursul susțint de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Acesta nu este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el. Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și austerității. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune nu acestui program scris cu inteligență artificială", a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că social-democrații nu au fost convinși de mesajele premierului desemnat și a reiterat decizia partidului privind votul.

„Vă anunț, că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan. Nu e nu! PSD va vota doar un guvern care ține cu România", a spus Grindeanu.

„Domnule premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat"

O parte importantă a discursului a fost dedicată direct lui Siegfried Mureșan. Grindeanu a ironizat cariera europeană a acestuia și a respins criticile privind orientarea pro-europeană a PSD.

„Sincer, dânsul chiar nu vrea să fie prim-ministru. Dânsul vrea să fie la Bruxelles. Trimis acolo cu banii lui Pinalti, de Udrea, de Băsescu sau strecurându-se umil pe liste cu PSD. Nu contează mijloacele pentru domnul Mureșan!", a afirmat liderul social-democrat.

Grindeanu și-a continuat atacul cu o ironie la adresa activității europene a premierului desemnat:

„Domnule Mureșan - când dumneavoastră erați preocupat să legați dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta și reușea să bage România în Schengen!"

Ulterior, liderul PSD i s-a adresat din nou direct lui Mureșan, folosind una dintre cele mai dure formule ale discursului.

„Domnule premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat, în timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic. Scumpirile în lanț și explozia taxelor au transformat o simplă vizită la magazin într-un sport extrem."

Grindeanu: „Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa palidă?!"

Președintele PSD a atacat apoi politicile economice ale fostului Guvern Bolojan, susținând că Executivul propus de Mureșan ar continua aceeași direcție.

„Ați luat bani de la toți românii și de la firmele românești, ca să vă lăudați astăzi ipocrit că ați fi reparat deficitul. Dar până și asta este o altă minciună a propagandei de dreapta", a afirmat Grindeanu.

El a susținut că România nu poate continua cu politici de austeritate și a prezentat PSD drept alternativa la actuala direcție economică.

„România nu poate continua așa. Este o iluzie să crezi că prin sărăcirea populației și stoarcerea clasei de mijloc se poate salva economia. Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa palidă?!"

Grindeanu a transmis că PSD refuză să susțină actuala formulă de guvernare și a invocat inclusiv posibilitatea alegerilor anticipate.

„După 150 de zile de haos, este momentul ca această guvernare a eșecului să plece acasă definitiv. Vreți să prelungiți criza?! Atunci mergeți în continuare pe calea anticipatelor."

A urmat una dintre ironiile discursului:

„După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți!"

Final cu ironii la adresa lui Mureșan și Drulă

În ultima parte a intervenției, Grindeanu a susținut că România are nevoie de relansarea economiei, investiții și un parteneriat între stat și mediul privat, în locul unei politici bazate exclusiv pe austeritate.

„Nu putem continua să trăim pe datorie. Dar nici prin austeritate oarbă. Trebuie să punem astăzi capăt acestei mascarade politice și economice, pentru ca apoi să construim din nou. România are nevoie urgentă de un guvern care să repare și să redea încrederea", a spus președintele PSD.

Grindeanu și-a încheiat discursul cu o nouă ironie adresată premierului desemnat, de această dată făcând trimitere și la Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor.

„Așadar - mulțumim pentru vizita în Parlamentul României, domnule Mureșan. Drum bun pe autostrăzile făcute de Drulă! Nu vă veți mișca nici măcar un metru! Și nu veți ajunge nicăieri. Dar România trebuie să meargă înainte!"