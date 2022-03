După ce Ciucă s-a împrumutat săptămâna trecută la cea mai mare dobândă din 2013 Cîțu s-a declarat învins și uimit!

Guvernul atinge noi recorduri negative asupra împrumuturilor. După ce în ianuarie executivul a stabilit un nou maxim de împrumut într-o lună, acum Executivul a făcut un alt împrumut cu cea mai mare dobândă din ultimii 9 ani. Chiar și Cîțu, fostul premier si fost campion al împrumuturilor la dobânzi uriașe s-a declarat învins si uimit de performanțele lui Ciucă.

Acualul lider al PNL Florin Cîțu, preciza că joia trecută, 3 martie, România a atins un nou record asupra dobânzii la împrumuturi. Concret, țara noastră s-a împrumutat cu o dobândă de 6,09%, fiind cea mai mare din ianuarie 2013. România rămâne astfel țara care se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Cîțu a mai subliniat că actuala guvernare a gestionat economia în mod „suboptimal" și că este nevoie de o economie mai puternică pentru a sprijini investițiile.

„Nu vreau să critic pe nimeni, nici să arăt cu degetul, dar uitându-mă la primele două luni ale acestui an, gestionarea economiei este suboptimală. M-am uitat la execuţia bugetară, am avut ceva venituri în plus şi, totuşi, avem un deficit în prima lună, mai puţini bani alocaţi la investiţii, mai puţin TVA rambursabil pentru companii. Arată clar o administrare suboptimală şi, repet, nu vreau să arăt cu degetul sau să critic pe cineva, dar se poate face mai bine, pentru că ai nevoie de o economie puternică în această perioadă pentru investiţii", a relatat Cîțu.

În luna ianuarie, România a mai stabilit un record după ce s-a împrumutat cu 28,87 miliarde de lei (5,84 miliarde de euro) prin două emisiuni pe piața externă. Totodată, împrumutul a venit și după ce, la finalul anului trecut, Ministerul Finanțelor a fost nevoit să renunțe la o ieșire pe piața externă pentru un împrumut, din cauza crizei politice. Împrumuturile de anul trecut s-au situat la 104,1 miliarde de lei, sub necesarul de finanţare de 131,5 miliarde lei (diminuat de la 136,2 miliarde lei pentru a reflecta deficitul bugetar de 80 miliarde lei, sub cel prognozat, de 84,9 miliarde lei).