I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"

Filologul Adrian Papahagi intervine în controversa legată de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost împiedicată să urce în avionul de repatriere din Emirate. Papahagi spune că Ponta nu ar trebui să aibă pretenția ca fiica lui „să-și aranjeze drumurile pe banii contribuabilului român".

„Ce ocupă opinia publică din România: soarta beizadelei lui Ponta, un biet copil, ah, trei lacrimi. Mai bine ne-ar explica Ponta din ce bani și-a cumpărat într-un singur an un apartament de 200 m2 în Istanbul și altul în Dubai, în valoare cumulată de 1.000.000€", scrie Adrian Papahagi pe contul personal de Facebook. Acesta îi cere lui Victor Ponta să-i rezerve fiicei lui un zbor privat și îi aduce mai multe acuzații legate de prieteniile pe care și le-ar fi făcut în timp ce era premier.

„Dacă are bani să-i plătească beizadelei 80.000$/an ca să meargă la facultate în capitala kitschului arăbesc, n-are decât să rezerve un zbor privat din Emirate până la Istanbul, adică între cele două reședințe ale lui. Obrăznicătura asta, cu cetățenie sârbească și șpăgi turcești, a împuțit destul politica românească și a produs destule pagube României. Să-și ronțăie în liniște banii, și să nu aibă pretenția ca fiică-sa să-și aranjeze drumurile pe banii contribuabilului român, din care a deturnat oricum destul. Să cerșească bani de avion de la prietenii lui Vucic și Erdogan! Și să se bucure că a fost uitat de DNA și nu a avut soarta maestrului său întru plagiate, tupeu și hoție, Adrian Năstase!", mai scrie Papahagi în postarea sa.