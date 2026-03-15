PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan

Liderii PSD fac primul pas spre îndepărtarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe principalii lideri de la centru și din teritoriu să voteze la Vila Lac, de la ora 16.00, tactica pentru următoarele 4 zile în care Parlamentul o să intre în febra dezbaterilor pe bugetul de stat.

Surse din PSD spun că în ședință se va alege, indirect, modalitatea prin care social-democrații să îl „remanieze" pe prim-ministru. Social-democrații îl acuză pe Bolojan că este „premierul USR" și că nu a vrut să finanțeze integral din bugetul de stat măsuri pentru persoanele cu venituri reduse.

În ședința de la Vila Lac, PSD va lua 3 decizii:

Decizia 1. Planul de acțiune al PSD în Parlament față de bugetul de stat trimis de Guvern.

Decizia 2. Cum o să fie formulată întrebarea la care vor răspunde 5.000 de membri PSD în referendumul intern privind prezența la guvernare.

Decizia 3. Data la care PSD se reunește să afle rezultatul referendumului intern.

Scenariul cotat cu prima șansă în acest moment, spun sursele citate, este ca PSD să voteze bugetul de stat, pentru a nu fi acuzați că reprezintă un factor de blocaj în societate.

Cel mai probabil, conform surselor, social-democrații vor depune și vor susține amendamente în Parlament pentru pensionari, persoane cu handicap, mame, veterani, familiile cu mulți copii. Estimările din PSD sunt că amendamentele cu impact social vor găsi susținere parlamentară. Sursele citate spun că există deja la UDMR un interes ridicat pentru măsuri sociale.

Varianta „cuminte" pentru schimbarea lui Bolojan este ca la dezbaterile și votul pe buget din Parlament, PSD să modifice forma dorită de Bolojan astfel încât șeful Guvernului să constate că nu mai poate guverna și să se retragă. Social-democrații spun că în acest fel s-ar rezolva cel mai elegant criza din coaliție.

Nu este exclusă în PSD alternativa ca partidul să nu voteze bugetul în Parlament, pentru a pune o presiune și mai mare pe Bolojan. Picarea primei variante de legi a bugetului ar însemna că actualul guvern nu mai are susținere parlamentară și Bolojan ar putea renunța la mandat.

Guvernul a adoptat proiectul de buget joia trecută și Parlamentul începe luni dezbaterile pe marginea acestuia. Joi este programat votul final.

Într-un comunicat de presă, PSD a transmis că va „rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental" și că „mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliţie să transpună în legea bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului".

Președintele PSD a afirmat că în partid se va face o consultare internă cu privire la rămânerea la guvernare și modul cum se va face acest lucru.

„Mai rămânem la guvernare, da sau nu? Mai rămânem în această formulă de guvernare extinsă sau într-una mai restrânsă? Astea sunt lucruri pe care noi, în interiorul PSD-ului, în interiorul nostru, noi ne vom consulta și vom lua o decizie, așa cum am luat decizia de a intra la guvernare", a declarat Sorin Grindeanu, la Constanța, pe 26 martie.

Conform liderului PSD, varianta ca partidul să sprijine un guvern minoritar „nu există".