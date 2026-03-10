A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, în vederea dezbaterii publice, a anunțat, în după-amiaza de 10 martie, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

„Am publicat astăzi în transparență proiectul bugetului pentru 2026.

Este un buget transparent - construit în strânsă coordonare cu toți colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât și al tuturor cheltuielilor statului în acest an.

Este un buget care acoperă domeniile prioritare pentru România, deși suntem perfect conștienți că nevoile în societate și în economie sunt mult mai numeroase. Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală și investițiile necesare pentru dezvoltarea României.

Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investițiilor și susținerea economiei", a explicat ministrul de Finanțe, într-un mesaj publicat pe Internet.

Potrivit ministrului, proiectul de buget include un „nou record al investițiilor publice, care vor susține întreaga economie - peste 163 de miliarde de lei (peste 8% din PIB), cu aproximativ 25,6 de miliarde de lei mai mult decât în 2025".

Deficit bugetar pe anul 2026 este estimat la 6,2% din PIB, „cu o traiectorie de reducere la 5,1% în 2027".

Veniturile bugetare pe 2026 sunt estimate la circa 736,5 miliarde de lei, "în creștere cu 20,2% față de anul trecut, susținute de o colectare mai bună și de digitalizarea ANAF", precizează ministrul.

Peste 110 miliarde de lei, proveniți din fonduri europene, vor fi alocați pentru investiții, cu peste 40 la sută mai mult decât în 2025.

Separat, 86,4 miliarde de lei vor fi alocați pentru comunitățile locale, ceea ce reprezintă cu 7,4 miliarde de lei mai mult decât în 2025.

„În același timp, bugetul pentru 2026 susține mediul de afaceri și investițiile private, printr-un set coerent de măsuri care încurajează dezvoltarea economică și capitalul românesc. Sunt prevăzute scheme de ajutor de stat pentru investiții, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, instrumente moderne de finanțare și programe dedicate industriilor strategice, inovării și reîntoarcerii capitalului uman din diaspora. Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investițiile pe termen lung și să susțină dezvoltarea companiilor din România", precizează ministrul de Finanțe.