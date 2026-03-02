Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"

Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, după ședința conducerii PSD, în care Biroul Permanent Național a decis, în unanimitate, extinderea mandatului pentru consultarea internă privind participarea la guvernare și condițiile în care partidul va continua să susțină actuala majoritate.

Potrivit unor stenograme „pe surse" din ședință, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut un discurs dur la adresa partenerilor de coaliție, în special a PNL. „Noi nu aveam pretenția să facem ordine la alte partide! Dar noi, PSD, ne vom consulta dacă mai vrem să facem parte din majoritate. Noi vom vota în ce formă vom participa la ea", ar fi spus Grindeanu în fața conducerii partidului, subliniind că procesul de consultare este unul intern și ține exclusiv de decizia social-democraților.

Liderul PSD a respins ideea că demersul ar viza schimbări în conducerea altor formațiuni. „Eu nu înțeleg iritarea colegilor de la PNL, căci noi nu vrem să le schimbăm președintele. Noi facem o consultare internă pentru noi, așa cum a fost și în vară!", a afirmat acesta, potrivit surselor citate. În intervenția sa, Grindeanu ar fi susținut că PSD a intrat în coaliție „de bună credință", cu intenția de a promova politici publice în favoarea populației. „Noi am venit de bună credință în această Coaliție și am încercat să venim cu politici, cu acțiuni prin miniștrii noștri ca să îmbunătățim viața românilor. Dar de când am intrat doar ne critică! Și atât!", ar fi spus liderul social-democrat.

El a acuzat, totodată, că măsurile propuse de PSD pentru relansarea economică au fost amânate. „Noi am venit cu politici publice și măsuri de relansare și au așteptat 6-7 luni ca să intre România în recesiune! Doar pentru că erau idei de la PSD?!", ar fi declarat Grindeanu, sugerând că ezitările din coaliție au avut un impact negativ asupra economiei. În același context, liderul PSD a făcut referire la bugetul pentru anul viitor, considerat decisiv în evaluarea participării la guvernare. „Sigur contează cum arată bugetul și sigur contează în balanță măsurile de relansare pe care noi le-am propus încă din toamnă, au fost aprobate după 6 luni! Și nici măcar cum le-am propus", ar fi afirmat acesta.

Grindeanu a pledat pentru un echilibru ideologic în actul de guvernare și a respins ideea unei direcții unilaterale. „Bugetul nu este al unui singur om și a viziunii lui unilaterale despre țară! Trebuie să fie viziunea Coaliției, care înseamnă nu doar măsuri de dreapta, ci și măsuri de stânga pentru oameni. Nu este doar despre capitalism sălbatic!", ar fi spus liderul PSD. El a adăugat că românii așteaptă decizii fundamentate și predictibile din partea clasei politice. „Românii așteaptă de la noi decizii argumentate, nu bruște. Bazate pe politici publice și soluții", a transmis Grindeanu în cadrul ședinței, potrivit surselor din partid.