Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"

Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu ia amploare, reacțiile din ambele părți fiind din ce în ce mai tăioase. După ce aceștia au lansat acuzații grave la adresa ministrei Oana Țoiu, membrii USR au lansat un contraatac, acuzând o serie de minciuni lansate în spațiul public. O reacție recentă a venit și din partea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand, care acuză faptul că fiica celor doi politicieni a fost folosită ca muniție pentru un conflict politic.

„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră, aseară, la televizor. E trist să vezi cum un copil nevinovat devine muniție pentru un conflict politic. Doamna Sârbu anunță că o dă în judecată pe ministra de Externe fiindcă nu a răspuns unor „comenzi" pentru aducerea mai rapide a fiicei domniei sale din Abu Dhabi. Între timp, zeci de alți copii români așteptau să fie aduși, fără conferințe de presă și fără lacrimi la Antena 3", scrie Armand pe pagina sa de Facebook.

„Ceea ce distinsa doamnă Sârbu pare să uite este că Oana nu e doar un ministru - e și ea mamă. Nu poți lansa aberații despre o persoană publică, cu atacuri la persoană și linșaj pesedist, și să te aștepți să treacă drept curaj civic. Nu merge. Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time. Până atunci, restul e zgomot. Iar principalul rău față de propria fiică îl face chiar mama ei, acum, în direct", mai scrie Armand.