Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu ia amploare, reacțiile din ambele părți fiind din ce în ce mai tăioase. După ce aceștia au lansat acuzații grave la adresa ministrei Oana Țoiu, membrii USR au lansat un contraatac, acuzând o serie de minciuni lansate în spațiul public. O reacție recentă a venit și din partea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand, care acuză faptul că fiica celor doi politicieni a fost folosită ca muniție pentru un conflict politic.
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră, aseară, la televizor. E trist să vezi cum un copil nevinovat devine muniție pentru un conflict politic. Doamna Sârbu anunță că o dă în judecată pe ministra de Externe fiindcă nu a răspuns unor „comenzi" pentru aducerea mai rapide a fiicei domniei sale din Abu Dhabi. Între timp, zeci de alți copii români așteptau să fie aduși, fără conferințe de presă și fără lacrimi la Antena 3", scrie Armand pe pagina sa de Facebook.
„Ceea ce distinsa doamnă Sârbu pare să uite este că Oana nu e doar un ministru - e și ea mamă. Nu poți lansa aberații despre o persoană publică, cu atacuri la persoană și linșaj pesedist, și să te aștepți să treacă drept curaj civic. Nu merge. Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time. Până atunci, restul e zgomot. Iar principalul rău față de propria fiică îl face chiar mama ei, acum, în direct", mai scrie Armand.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
-
Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, dupa ședința conducerii PSD, in care Biroul Perma ...
-
Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Gura de oxigen pentru Romania, in prima luna a anului 2026. "Prima luna cu excedent bugetar din 2019: o noua confirmare ...
-
AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse
Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorala Permanenta, Adrian Țuțuianu (PSD), arata ca instituți ...
-
Lista numirilor controversate. PSD cere USR să-l retragă pe pensionarul special numit în fruntea unei companii de stat, prieten al familiei ministrului Miruță
Lista numirilor controversate. PSD cere USR sa-l retraga pe pensionarul special numit in fruntea unei companii de stat, ...
-
Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"
Compania TAROM nu va renunta la cursele aeriene Bucuresti - Satu Mare, urmand ca totul sa mearga mai departe in actualel ...
-
Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor
CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat in atenția publica dupa ce au aparut date potrivit carora ac ...
-
Rareș Bogdan îi dă dreptate lui Donald Trump: „L-au condamnat cu ficatul, nu cu creierul!"
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a analizat ultima decizie a Curții Supreme a SUA in privința tarifelor, decizie care ...
-
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte
În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Balan din funcția de preșe ...
-
Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica
O doamna sau domnișoara POT pe numele ei de parlamentata Codruța-Maria Corcheș - cu toate ca era mai nimerit "Cruduța" - ...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
-
Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul
Romania ocupa un loc strategic esențial in arhitectura de securitate a NATO, fiind considerata a treia cea mai important ...
-
Dan Nica a răbufnit: "Mă deranjează. Iau foc. Plătim un preț nemeritat la energie electrică"
Romania a platit in ianuarie cel mai mare preț la energie electrica din Uniunea Europeana, de peste doua ori mai mare de ...
-
Mai rău de atât ce ar putea fi?! Nicușor Dan va fi singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-ar fi invitat să țină un discurs
Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la ...
-
România se împrumută cel mai rapid din UE. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB. Cum explică ministrul Finanțelor situația: "Statul a cheltuit constant mai mult decât a încasat"
Ritmul accelerat al imprumuturilor contractate de statul roman, cel mai rapid din Uniunea Europeana, ridica semne serioa ...
-
Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, s-a prezentat astazi la secția de poliție din Buftea pentru ...
-
Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc anunta ca au depus, luni, la Cancelaria premierulu ...
-
Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au incercat mazilirea cond ...
-
Victor Ponta dă verdictul: A început bătălia decisivă între cei care țin cu România și cozile de topor sorosiste!
Publicam in continuare un comentariu extrem de clar despre situatia politica din Romania, dar si cea geopolitica a zonei ...
-
Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"
Avocata Laura Vicol ataca Coaliția de guvernare și spune ca masurile de austeritate reprezinta un abuz fața de romanii c ...
-
Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel
Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ...
-
Ceaușescu rămâne președintele preferat al românilor. E peste Băsescu și Iohannis SONDAJ
Un studiu recent realizat de Cult Research (2-10 februarie 2026) scoate la iveala o realitate sociala contraintuitiva: l ...
-
Ministrul Finanțelor contrazice INS și anunță că România nu e în criză: Alarme false! Avem o creștere reală a economiei, chiar dacă e mică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca Romania nu este in criza economica, și susține ca totul depinde de ungh ...
-
Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit datele trimestriale și arata acum ca Romania a traversat o recesiune ...
-
Bolojane, fii atent aici de unde se trag toate: România este pe locul 1 la luare de mită in Uniunea Europeana și pe locul 3 la corupție în general
Daca ar exista o competiție europeana a corupție, Romania ar urca pe podium fara emoții. Indicele de Percepție a Corupți ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu