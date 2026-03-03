Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a formațiunii politice „România Românilor" și a dispus înscrierea acesteia în Registrul Partidelor Politice. Informația a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată și confirmată printr-un anunț apărut în spațiul public. Formațiunea ar avea legături cu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, prezentat drept lider spiritual al partidului. Se zice că "Voievodul" o sa dea un comunicat prin care o să confirme.
Decizia instanței a fost publicată și confirmă acordarea personalității juridice pentru noua formațiune. „Solutia pe scurt: Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului 'Partidul România Românilor'. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București. Pronunțată la data de 02.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei", se arată pe portaljust.ro. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Călin Georgescu ar fi una dintre figurile marcante ale partidului „România Românilor", fiind prezentat drept lider spiritual al noii formațiuni. Deși numele său este asociat cu proiectul politic, decizia instanței vizează exclusiv acordarea personalității juridice partidului și înscrierea acestuia în registrul oficial. Printre fondatorii partidului se regăsesc mai multe nume cunoscute din spațiul politic românesc.
Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1, și Cristina Noapteș, fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători, sunt menționați ca făcând parte din echipa de fondare a formațiunii. „Tribunalul București dă verde înființării Partidului ‘România Românilor', al cărui lider spiritual este Călin Georgescu. Partidul va avea și susținerea mediatică a unei televiziuni pe cablu din București, care emite din cartierul Primăverii", se arată în anunțul publicat pe Facebook de sursa citată.
La mijlocul lunii februarie, Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, afirma într-o postare publicată pe platforma X că, în viitorul apropiat, Călin Georgescu ar putea să își lanseze propriul partid. „Predicție: În viitorul apropiat Călin Georgescu își va lansa noul partid propriu. Va fi un dezechilibru în multe partide, deoarece foarte mulți membri ai partidelor existente se vor alia cu partidul lui. Probabil i s-au făcut multe oferte până acum.
Faptul că nu a lansat acest partid până în acest moment, conclude logic că nu a acceptat nicio ofertă de la toți lingușitorii care probabil i-au promis și luna de pe cer, pentru a se folosi de imaginea și baza lui de votanți", scria Sprînceană într-o postare pe X. Înființarea oficială a partidului „România Românilor" marchează intrarea unei noi formațiuni pe scena politică, într-un context preelectoral marcat de repoziționări și alianțe.
