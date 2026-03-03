Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșire a declarat despre situatia din Orientul mijlociu:

"Interesul României este pacea și stabilitatea regională. Este prosperitatea și demnitatea poporului român. Este securitatea națională. Acesta este interesul României. Să nu mai fie niciun om sărac în această țară, școala să fie școală și statul să fie stat. Dar vedeți, noi deja parcurgem de câțiva zeci de ani, suntem, de fapt, într-un război economic tăcut. Războiul dezindustrializării, al îndatorării, al preluării de către alții a resurselor noastre, al depopulării, al deprofesionalizării. Acestea sunt probleme grave.

O țară, când își ține aurul în afara granițelor, când când depinde total de import, dar absolut total, când nu mai are control pe resursele strategice, atunci este vulnerabilă greu legat de securitatea națională. Ori noi trebuie să punem România pe primul loc. Acesta este răspunsul.

Secretarul de stat Marco Rubio la conferința de securitate de la de la Miunhen a spus foarte precis: dezindustrializarea nu a fost inevitabilă. A fost o decizie deliberată, pornită în anii '70, sub doctrina sub doctrina dezintegrării controlate a economiilor suverane. Astăzi se vede foarte limpede: poporul român plătește factura dezintegrării economice și nu mai este controlată pentru că nu mai avem economie", a transmis Călin Georgescu.