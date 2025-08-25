La Guvern se pregătește o măsură cu mare impact: Ministrul Finanțelor anunță taxarea inversă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că la Guvern se pregătește taxarea inversă pentru mai multe domenii, principalul vizat fiind cel de legume-fructe. Taxarea inversă este sistemul prin care vânzătorul emite factura fără TVA, iar cumpărătorul este cel care calculează, declară și plătește TVA direct către stat.

"Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume - fructe, pentru taxare inversă. La legume - fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Taxarea inversă este un mecanism fiscal folosit în special în domeniul TVA-ului, prin care obligația de plată a TVA-ului se mută de la vânzător la cumpărător. În mod normal, vânzătorul colectează TVA de la client și îl virează statului. În regimul de taxare inversă, vânzătorul emite factura fără TVA, iar cumpărătorul este cel care calculează, declară și plătește TVA direct către stat (dacă are această obligație).

Domeniile în care se aplică taxarea inversă în prezent, în România:

- livrarea de bunuri: deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

- reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor;

- deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă;

- materialele de mai sus după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;

- livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase; livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali;

- transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;

- livrarea de energie electrică către un comerciant (de energie) persoană impozabilă: transferul de certificate verzi; construcțiile, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;

- livrările de aur de investiții efectuate de persoane impozabile care și-au exercitat opțiunea de taxare și livrările de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie, către cumpărători persoane impozabile;

- furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

- furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

- furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri. livrarea de gaze naturale către un comerciant (de gaze) persoană impozabilă.