Bărbatul care a cerut împușcarea lui Sorin Grindeanu riscă sancțiuni în PNL. Liderul PSD i-a făcut deja plângere penală

Derapajele de limbaj din mediul virtual au provocat o criză internă majoră la nivelul filialei județene Vâlcea a Partidului Național Liberal, forțând conducerea organizației să ia măsuri disciplinare imediate pentru a proteja imaginea formațiunii. Postarea unui membru al organizației de tineret, care a propus împușcarea liderului PSD Sorin Grindeanu, a depășit granițele unei simple dispute de opinii și a intrat chiar în atenția organelor de anchetă penală.

În fața gravității situației, reprezentanții oficiali au ales calea delimitării totale de astfel de comportamente, activând comisiile de arbitraj pentru aplicarea sancțiunilor statutare.

Instigare la violență pe paginile oficiale de socializare

Incidentul a ieșit la iveală după ce Ionuț Silviu Găgeanu, un tânăr activat în structurile locale din județul Vâlcea, a publicat un comentariu extrem de agresiv la o postare de pe pagina oficială a premierului demis. Mesajul, care viza direct eliminarea fizică a șefului Camerei Deputaților și făcea paralele cu eliminările politice din alte regimuri totalitare, a declanșat o reacție juridică imediată din partea demnitarului vizat, care a depus plângere la organele de cercetare penală.

Textul exact care a generat ancheta penală și care a fost lăsat pe rețelele de socializare reflectă un nivel de agresivitate inacceptabil pentru dialogul public actual:

„Soluția este să-l împușcați pe Grindeanu.... PSD = atentat la siguranța României! Grindeanu elementul principal. Dacă era în Rusia plonja voluntar de la etajul 10 în gol sau se îneca cu mâncare".

Acest derapaj a transformat o dezbatere de idei politice într-un caz de competența procurorilor.

Activarea forurilor interne de etică și arbitraj

Conducerea filialei județene a reacționat la scurt timp după ce informațiile au devenit publice, recunoscând că persoana în cauză a activat ca voluntar în structurile locale în timpul campaniilor trecute. Șeful organizației a explicat că normele interne ale partidului sunt foarte stricte în ceea ce privește conduita membrilor și că nu se pot tolera manifestări care încalcă legile statului sau bunul simț, scrie Gândul.

Privind măsurile luate de urgență la nivel local pentru a sancționa acest comportament, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, a detaliat parcursul procedurii disciplinare:

„Am sesizat Comisia de Etică și Arbitraj. Cred că m-au invitat în campania electorală pentru locale, o dată sau de două ori, la Păușești-Măglași. Evident că va fi o cercetare la Comisia de Onoare și Arbitraj și se va sancționa. Colegii noștri vor constata că a încălcat Codul Etic al partidului și îi vor da o sancțiune".

Comportamentul membrilor pus sub lupa Codului Etic

Procedura internă de excludere sau sancționare a fost demarată inițial pe cale verbală, urmând să fie formalizată în cadrul ședințelor de birou permanent. Oficialii subliniază că statutul de membru într-un partid democratic impune o responsabilitate publică și o decență a exprimării, indiferent dacă declarațiile sunt făcute în spațiul real sau pe paginile personale de pe rețelele sociale.

Explicând de ce a considerat necesar să intervină direct în acest caz din poziția de lider de filială, deputatul Buican a arătat clar limitele pe care niciun liberal nu are voie să le depășească în comunicare:

„Eu am vorbit cu colegii mei, astăzi. Mi-a trimis cineva o postare de pe facebook, in care se arăta că colegul nostru a făcut un gest care nu este permis, mai ales în PNL. Nu este permis ca un membru al PNL să aibă un astfel de comportament. Nu mi se pare normal civilizat, nici chiar legal. Ăsta a fost motivul pentru care eu am sesizat verbal, deocamdată, colegii din Comisia de Onoare și Arbitraj de la Vâlcea".

Decizia finală va fi luată după audierea tânărului în fața comisiilor de onoare.