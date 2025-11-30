Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului

Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai spectaculoase mutări de pe scena politică din ultima perioadă.

Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din București, unde coordonează Masterul de Studii de Securitate și Analiza Informațiilor, președinte al Fundației Universitare a Mării Negre ‘Mircea Malița', este autorul a zeci de studii și lucrări în sociologie, geopolitică și securitate internațională și este cercetător asociat în numeroase institute și centre de prestigiu din întreaga lume. Ca prim-vicepreședinte, Dan Dungaciu va fi parte a noului triumvirat care va conduce AUR, alături de George Simion, care urmează să fie reconfirmat în funcția de președinte, și de noul șef al Consiliului Național de Conducere, Petrișor Peiu.

La începutul verii, Dungaciu fusese prezentat de liderul AUR drept „noul consultant al partidului pe relații externe". Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfăşura, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii. Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului la Alba Iulia pentru că acolo este "locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor". În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu. În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu. Pentru a se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.