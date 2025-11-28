Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru Diana Șoșoacă: Europarlamentara e acuzată de 11 infracțiuni grave

Dosarul în care Diana Șoșoacă e acuzată de 11 infracțiuni ia o turnură neașteptată. Procurorii care anchetează cazul au cerut o expertiză psihiatrică pentru europarlamentarul SOS România, care este și avocat. Aceștia vor să vadă dacă Diana Șoșoacă a avut discernământ când a făcut mai multe declarații controversate.

Parchetul General a pus în mișcare acțiunea penală împotriva europarlamentarei Diana Șoșoacă pentru 11 infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid și ultraj.

Punerea în mișcare a acțiunii penale, etapă superioară punerii sub urmărire penală, indică un stadiu avansat al anchetei penale și premerge întocmirii rechizitoriului și trimiterii în judecată.

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de alte patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, ea este acuzată de promovarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite și de încă o infracțiune de negare, contestare, aprobare, justificarea sau minimalizarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia. Acestor acuzații li se mai adaugă și una de ultraj.

Înainte de a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile, procurorul general a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

Europarlamentara Diana Șoșoacă s-a prezentat luni, 6 octombrie 2025, la sediul Parchetului General din București, pentru a fi audiată într-un caz în care este suspectată de promovarea ideilor legionare. Acuzațiile împotriva ei includ și omagierea unor figuri condamnate pentru crime grave și acte de violență.

Diana Șoșoacă a fost întâmpinată în fața instituției de câteva zeci de susținători, care afișau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă".

De asemenea, aceștia suflau în vuvuzele și fluturau steagul României, alături de cel al Partidului S.O.S. România. Acum, Diana Șoșoacă e așteptată din nou la audieri la Parchetul General.