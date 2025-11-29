Explicația lui Nazare despre rectificarea bugetară: "Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat după aprobarea rectificării bugetare în ședința de Guvern că măsura reprezintă o redistribuire corectivă a fondurilor între ministere, pentru a acoperi cheltuielile urgente și pentru a menține consolidarea fiscală.

„Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat noua rectificare bugetară, un pas necesar de consolidare fiscală pentru finalul de an. Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rǎmâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente", a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că reașezarea bugetelor vine ca urmare a modificărilor din PNRR și a nevoilor emergente din sectorul public: „Am reaşezat bugetele ministerelor pentru a reflecta noua structură a PNRR. Am simplificat procedural transferul fondurilor (din împrumuturi în granturi) prin notificări. Acest lucru permite plăţi rapide, fără birocraţia actelor adiţionale, accelerând implementarea proiectelor europene."

„Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sǎnǎtate şi a unor servicii esenţiale de transport", a explicat acesta.

„Finalul de an aduce, tradiţional, cea mai mare presiune pe cheltuieli şi de aceea, am construit această rectificare cu prudenţă", a spus ministrul. Nazare afirmă că această ajustare bugetară este esențială pentru funcționarea statului și pentru respectarea angajamentelor României.

„Corectăm, reaşezăm şi consolidăm finanţele publice, asigurând în acelaşi timp buna funcţionare a statului şi respectarea angajamentelor faţă de români şi faţă de partenerii internaţionali. Accentul în următoarea perioadǎ va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Aşa putem crea premisele pentru o creştere economică sustenabilă", a precizat ministrul Finanțelor.