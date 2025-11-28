Pe ce se duc banii românilor? Ministerul Finanțelor arată cine aduce bani la stat și cine îi consumă - ministerele care primesc bani în plus la rectificarea bugetară
Postat la: 27.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an, o ajustare care, potrivit ministrului Alexandru Nazare, menține ținta de deficit la 8,4% din PIB.
Documentul arată că, în primele zece luni ale anului 2025, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 12,3%, până la 531,55 miliarde lei, în timp ce cheltuielile au avansat cu 9,9%, ajungând la 640,42 miliarde lei. Rectificarea modifică atât veniturile, cât și cheltuielile, printr-o diminuare pe sold de 2,135 miliarde lei, motiv pentru care Finanțele au operat o amplă redistribuire internă. Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor sunt singurele instituții care primesc bani suplimentari.
Ministerele care primesc bani în plus
- Ministerul Sănătății - +1,511,9 miliarde lei. Bani suplimentari pentru transferuri către FNUASS și pentru plata concediilor medicale, personalului medical și a materialelor sanitare. Reduceri apar însă la unele proiecte finanțate prin PNRR și fonduri rambursabile.
- Ministerul Transporturilor - +750 milioane lei. Creșteri la subvenții, asistență socială și active financiare.
- Ministerul Agriculturii - +80,8 milioane lei. Sume suplimentare pentru subvenții, în timp ce economiile vin din proiecte PNRR și alte programe.
Potrivit Finanțelor, ordonanța permite:
- adaptarea bugetelor instituțiilor la forma revizuită a PNRR,
- asigurarea fondurilor pentru funcționarea instituțiilor până la finalul anului,
- plata drepturilor asistenților personali și indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap,
- garantarea continuității materialelor și serviciilor medicale,
- achitarea concediilor medicale,
- plata ajutoarelor de încălzire pentru consumatorii vulnerabili,
- subvenții și ajutoare pentru operatorii de transport.
Ministerul subliniază că beneficiarii măsurii sunt instituțiile publice și autoritățile locale, precum și populația și mediul de afaceri, care depind de finanțarea programelor și a serviciilor sociale. În ciuda reducerilor și redistribuirilor masive, Guvernul menține deficitul în limita stabilită de 8,4% din PIB, obiectiv anunțat încă de la prima rectificare bugetară din octombrie 2025.
Deficitul bugetar al României s-a redus în primele zece luni ale anului 2025 cu 550 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, ceea ce indică o îmbunătățire a echilibrului fiscal. Potrivit execuției bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul a coborât la 108,87 miliarde lei, de la 109,42 miliarde lei, echivalentul a 5,72% din PIB, față de 6,22% din PIB anul trecut.
Această evoluție reflectă faptul că veniturile statului au crescut într-un ritm mai rapid decât cheltuielile, contribuind la o consolidare ușoară în raport cu produsul intern brut.
Veniturile totale ale statului au ajuns la 531,55 miliarde lei în ianuarie-octombrie 2025, marcând o creștere de 12,3% față de anul precedent. Raportate la PIB, acestea au avansat cu 1 punct procentual, evoluție alimentată în principal de veniturile curente și de fondurile europene.
Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat un salt de 19,5%, alimentat puternic de creșterea impozitului pe dividende (+71,8%) și de eliminarea facilităților fiscale din construcții, agricultură, industria alimentară și IT. Impozitul pe salarii a crescut cu 20,7%, peste avansul fondului de salarii din economie, care a urcat cu 10%.
La rândul lor, contribuțiile de asigurări au ajuns la 172,89 miliarde lei, cu 10,5% mai mult față de anul trecut, evoluție influențată și de creșterea transferului către Pilonul II de pensii - 18,6 miliarde lei, față de 14,7 miliarde lei în 2024.
Impozitul pe profit a totalizat 38,14 miliarde lei, în creștere cu 15,8%, ca urmare a rezultatelor financiare pozitive ale companiilor.
Încasările nete din TVA au ajuns la 108,38 miliarde lei (+9,2%), evoluție explicată de majorarea restituirilor de TVA și de modificările de cote introduse prin Legea nr. 141/2025.
Și accizele au crescut, atingând 39,66 miliarde lei (+10,2%), pe fondul majorării accizelor la produsele energetice și la tutun.
Veniturile nefiscale au urcat la 46,32 miliarde lei (+9%), fiind susținute de transferurile din profitul net al BNR și de veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii.
Sumele rambursate de Uniunea Europeană au ajuns la 40,59 miliarde lei, marcând o creștere de 31,9%, cel mai puternic ritm din ultimii ani.
Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au ajuns la 640,42 miliarde lei, în creștere cu 9,9% față de primele zece luni din 2024. Raportat la PIB, cheltuielile au urcat la 33,67%, de la 33,14%.
Documentul Finanțelor subliniază că ritmul de creștere al cheltuielilor s-a temperat față de anul trecut, ceea ce arată o „încetinire a expansiunii cheltuielilor raportate la PIB".
Cheltuielile de personal au însumat 140,34 miliarde lei, cu 5% mai mari în termeni nominali, dar cu o scădere de 0,2 puncte procentuale raportat la PIB. Reducerea sporurilor și măsurile de limitare a cheltuielilor salariale au determinat o scădere vizibilă a acestei categorii începând cu luna iulie, astfel că în octombrie 2025 cheltuielile salariale au fost cu 500 milioane lei mai mici decât în octombrie 2024.
Cheltuielile cu bunuri și servicii au ajuns la 79,71 miliarde lei (+5,5%), creșterile fiind vizibile la nivel local și în cadrul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
Cheltuielile cu dobânzile au crescut la 46,77 miliarde lei, însemnând cu 13,91 miliarde lei mai mult față de anul trecut.
Categoria asistență socială a ajuns la 209,12 miliarde lei (+12,7%), impulsionată în principal de recalcularea pensiilor începând cu 1 septembrie 2024, conform Legii nr. 360/2023, precum și de costurile programelor de compensare a facturilor la energie (2,86 miliarde lei în primele zece luni).
Cheltuielile cu subvențiile au fost de 10,06 miliarde lei, incluzând sprijin pentru transportul public, agricultură și compensarea facturilor de energie pentru consumatorii noncasnici.
Categoria alte cheltuieli a însumat 13,37 miliarde lei, reprezentând burse pentru elevi și studenți, finanțări pentru culte, despăgubiri civile și plăți realizate de ANRP.
Cheltuielile pentru proiecte finanțate din fonduri europene au fost de 51,44 miliarde lei, în creștere cu 24,56% față de anul trecut, în timp ce investițiile publice au urcat la 96,04 miliarde lei, cu 8,65% peste nivelul din 2024.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Procurorii cer expertiză psihiatrică pentru Diana Șoșoacă: Europarlamentara e acuzată de 11 infracțiuni grave
Dosarul in care Diana Șoșoaca e acuzata de 11 infracțiuni ia o turnura neașteptata. Procurorii care ancheteaza cazul au ...
-
Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Abrudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!
Consultantul politic Cozmin Gușa arunca o bomba cu detonație peste Ocean. El anunța din surse sigure ca Mircea Abrudean ...
-
„Nemuritorul" șef al SPP Lucian Pahonțu rămâne și cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan!
Lucian Pahonțu a fost trecut in rezerva inca de acum un an, dar a ramas la conducerea Serviciului de Protecție și Paza ( ...
-
Fără finanțare rapidă, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice riscă să rămână doar niște titulaturi pe hârtie
"Fara finanțare rapida, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice risca sa ramana doar niște titul ...
-
Rareș Bogdan, discurs în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"
Europarlamentarul liberal a susținut un discurs dur in Parlamentul European, in care a acuzat lipsa de viziune a lideril ...
-
Este posibilă o răzgândire a lui Călin Georgescu în favoarea Ancăi Alexandrescu? Strategia surpriză cu care suveraniștii pot forța alegerile pentru Primăria București
Efortul suveraniștilor pentru caștigarea alegerilor de la Capitala in acest an a inceput cu un prim obstacol. În c ...
-
Oana Gheorghiu prinsă cu minciuna: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări"
Cum suntem luați de proști de la varful guvernului: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizari", ne-a exp ...
-
Bărbații care au lăsat-o pe Șoșoacă pentru Anca Alexandrescu! Luis Lazarus și Makaveli au părăsit-o pe șefa SOS
În cursul zilei de duminica, 23 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu și-a continuat periplul prin București ca parte ...
-
Lia Olguța Vasilescu versus Ilie Bolojan: Șefa primarilor de municipii îl contestă pe premier și propune schimbarea acestuia!
Olguța Vasilescu a criticat abordarea prim-ministrului Ilie Bolojan din coaliția de guvernare, despre care a spus ca &bd ...
-
România își pregătește ofensiva la Bruxelles pentru viitorul buget european
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri ca viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034 ...
-
Claudiu Târziu atacă: Anca Alexandrescu s-a urcat pe valul de suveranism și AUR a umplut conturile Realitatea
Claudiu Tarziu, fondatorul Acțiunea Conservatoare, critica dur alegerile pentru Primaria Capitalei și pe Anca Alexandres ...
-
Alertă la București - Uraganul de care vorbea Georgescu
Pe masura ce planul de pace inainteaza intre Washington, Kiev și Moscova, iar Ucraina intra tot mai vizibil pe traiector ...
-
Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei
Candidatura independenta a lui Dan Cristian Popescu la Primaria Capitalei, respinsa luni de Biroul Electoral Municipal B ...
-
Ce pregătesc parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice prin modificarea legii 544/2001
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in ...
-
Alexandru Nazare are verde de la Bruxelles: România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă. Deficitul e pe o pantă descendentă!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca noul raport al Comisiei Europene valideaza direcția Guvernului in mat ...
-
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României
Ludovic Orban pleaca de la Cotroceni dupa o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al A ...
-
Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Calin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a fac ...
-
Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București
"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de carpeli marunte. Un oraș european adevarat are infrastructura care ...
-
UE ne cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026
Criza economica se simte din plin in Romania. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce in ce mai mulți oameni se p ...
-
Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informari transmise de catre premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edi ...
-
Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO
Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si ade ...
-
Guvernul limitează cumulul pensie-salariu la stat, dar nu pentru toată lumea. Pensionarii care rămân angajați la buget ar trebui să renunțe la 85% din pensie
Guvernul pregatește noi restricții pentru persoanele angajate la stat care au depașit varsta de pensionare, dar vor sa r ...
-
Soluția pentru a elimina "dictatura robelor" privind veniturile magistraților. Cristian Preda: "Așa a fost și cu abuzul lui Emil Constantinescu asupra premierului Radu Vasile"
Profesorul de științe politice Cristian Preda vede o soluție pentru incetarea disputelor intre magistrați și clasa polit ...
-
Cel recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap". Ce scor are Anca Alexandrescu
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Baluța, se menține pe prima poziție in cursa pentru Primaria Capitalei, potrivit ul ...
-
La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
La Guvern se pregatește Pachetul 3, asupra caruia, cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan iși va asuma raspunderea in ...
-
Andrei Gușă preia conducerea organizației AUR Ploiești și va fi candidatul la funcția de primar al municipiului prahovean
Astazi, la Ploiești, intr-o conferința de presa convocata de catre președintele AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Ax ...
-
Analiză: Se forțează un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu spre PSD via Anca Alexandrescu
Electoratul suveranist, una dintre cele mai volatile componente ale politicii de la noi, se afla in fața unei provocari ...
-
Un fost și un viitor premier al României: Viorica Dăncilă cu robotul umanoid la târgul de inovație din Z-Park din China
Fosta prim-ministra a Romaniei, Viorica Dancila, a revenit in China, unde a participat la un targ internațional de inova ...
-
Rareș Bogdan o atacă pe Șefa Comisiei Europene: „Coborați din turnul de fildeș!"
Comisia Europeana trebuie sa se trezeasca și sa ințeleaga ca de prea multe ori preocuparile ei nu sunt pe agenda și mai ...
-
Dominic Fritz are acces neautorizat, ilegal, la informațiile clasificate, susține un fost director SIE
Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu a criticat dur situația in care se afla Domini ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu