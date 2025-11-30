Cercetătorii din Australia au descifrat misterul "mesagerilor ascunşi" ai sângelui (studiu)

Oamenii de ştiinţă din Australia au decodat pentru prima dată conţinutul molecular al particulelor "mesagere" care sunt ascunse în sânge. Cercetătorii de la Institutul Baker Heart and Dibetes din oraşul australian Melbourne au cartografiat structura moleculară completă a veziculelor extracelulare (EV), particule de dimensiuni nanometrice din sânge care acţionează ca mesageri secreţi ai organismului, potrivit unui comunicat de presă al Institutului Baker.

Oamenii de ştiinţă ştiu de mult timp că EV-urile transportă proteine, lipide şi material genetic care reflectă starea de sănătate a celulelor lor. Izolarea acestora din sânge - un fluid plin de colesterol, anticorpi şi alte particule - a rămas până acum o provocare ştiinţifică majoră, se arată în noul studiu. "Aceste vezicule sunt ca nişte plicuri minuscule trimise între celule, care transmit informaţii moleculare actualizate despre ceea ce se întâmplă în interiorul corpului", a declarat Alin Rai, un cercetător care efectuează studii postdoctorale la Institutul Baker.

Folosind izolarea ultra-pură şi profilarea multi-omică, cercetătorii australieni au identificat 182 de proteine şi 52 de lipide care definesc structura centrală a EV-urilor, plus identificarea moleculelor care decodifică comunicarea celulară a organismului, conform concluziilor noului studiu, ce au fost publicate în revista Nature Cell Biology. Cercetătorii au dezvoltat o bază de date cu acces liber, EVMap, pentru a-i ajuta pe oamenii de ştiinţă din întreaga lume să exploreze compoziţia moleculară a EV-urilor din sânge.

"Prin decodarea acestui limbaj molecular, putem începe să citim propriile rapoarte de sănătate ale organismului", a declarat profesorul David Greening de la Institutul Baker. "Am identificat deja semnături EV legate de bolile cardiace în stadii incipiente, ceea ce ar putea deschide calea către teste de sânge simple, care să prezică riscul acestor boli cu mult înainte de apariţia simptomelor", a adăugat David Greening.