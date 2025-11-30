Nicolae Voiculeț s-a enervat după răspunsul lui Fritz în scandalul colindelor interzise: Ți-ai face semnul sfintei cruci?
Postat la: 30.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Artistul Nicolae Voiculeț s-a enervat după ce Dominic Fritz a negat că ar fi interzis colindele lui Radu Gyr în repertoriul Filarmonicii Banatul. Fritz a acuzat că Radu Gyr era antisemit, explicând că și Iisus era evreu.
Ce a spus Dominic Fritz:
"Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă. Un tip care a candidat pentru AUR la Senat și cântă la nai visează agresiv la ziua în care "un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc". Ce s-a întâmplat? Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Și bubuie netul marș/televiziunile rusești că "primarul neamț interzice colinde românești".
Bineînțeles că n-am nicio treabă cu această decizie. Așa cum nu decide primarul ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădinițele orașului, nici nu decide primarul ce se cântă la filarmonică. (În afară de momentul în care am decis să nu mai cânte Jador la Filarmonică - ah, nu, stați, și asta tot fake news a fost).
Mi se pare de înțeles că fix la Timișoara sunt oameni care nu se simt confortabili să cânte versurile lui Radu Gyr? Da. Aici au murit 4 timișoreni la un atentat terorist-legionar la un spectacol evreiesc în 1938. Trei ani mai târziu, directorul general al teatrelor, Radu Gyr, le interzice tuturor actorilor evrei din țară să mai joace, cu excepția unui teatru-ghetou special creat pentru ei la București.
Poate nu e chiar cel mai potrivit poet pentru a sărbători nașterea evreului Isus.Dar indiferent de opiniile mele sau ale altora despre Radu Gyr, de decizia respectivă am aflat din presă. E important asta nu pentru că simt nevoia să mă delimitez, ci pentru a înțelege cum funcționează patrioții prefăcuți. Iubirea lor pretinsă de țară nu se exprimă prin fapte sau lucruri frumoase. Funcționează doar cu ură, cu manipularea adevărului, cu un dușman. Cu atât mai bine dacă dușmanul, ca să-l citez pe naistul-aurist, "n-are nicio picătură de sânge românesc". Adică nu argumentele contează, ci etnia mea.
Să promovezi nașterea prințului păcii (care a spus "Eu sunt adevărul!") cu o minciună violentă, e mai mult decât o ironie. E o strategie. Din manual. Cei care țipă cel mai tare în apărarea țării și a creștinismului sunt de fapt agenții celor care lucrează metodic să devenim din nou slugile Rusiei. Dar și acest paradox are o logică. Până la urmă, aceiași oameni care îl ridică în slăvi pe Radu Gyr, aruncat la închisoare de comuniști, ne explică în fiecare zi cum era mai bine cu Ceaușescu. Da share, să ajungă și în bula lor".
Nicolae Voiculeț îi lansează o provocare lui Dominic Fritz:
"Domnule Dominic Fritz, am citit cu durere în suflet fiecare cuvânt pe care l-ai scris azi despre „evreul Isus". Nu voi răspunde cu mânie. Răspund doar cu o întrebare, simplă și dreaptă, în fața Lui Dumnezeu și a Neamului meu Românesc: Dacă mâine, la Timișoara aș veni cu naiul și aș cânta gratuit colindul „Leru-i Doamne ler... În ieslea de paie S-a născut Mesia", colind pe care l-am cântat și în Decembrie '89 când mureau copii pentru libertatea noastră, dumneata, domnule primar, ai sta în picioare și ți-ai face semnul Sfintei Cruci alături de timișoreni? Un singur cuvânt aștept de la dumneata: DA sau NU. Dacă spui DA, vin și cânt în genunchi, în fața Catedralei, fără niciun ban. Dacă spui NU, atunci să știe toată România că în orașul-martir al Revoluției, Crăciunul a fost oprit de un primar care nu poate sta în picioare să se închine la un colind despre Nașterea Lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Aștept răspunsul. Hristos Se naște! Slăviți-L!", scrie Nicolae Voiculeț pe Facebook.
