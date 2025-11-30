În 2022, omenirea a făcut ceva fără precedent. Ca urmare a acestui eveniment, ne putem aștepta prima ploaie de meteori de origine umană

În anul 2022, mai exact pe 26 septembrie, omenirea a făcut ceva fără precedent: NASA a lovit deliberat un asteroid. Sonda DART, parte din programul Double Asteroid Redirection Test, a fost trimisă să pună la încercare o idee simplă și îndrăzneață, că un impact bine calculat poate devia un corp ceresc aflat pe o traiectorie periculoasă.

Ținta a fost Dimorphos, un mic asteroid care orbitează în jurul lui Didymos, companionul său mai mare. Impactul a avut loc cu o viteză uluitoare, de 24.000 km/h. Rezultatele s-au văzut imediat.

Orbita lui Dimorphos în jurul lui Didymos s-a scurtat cu aproape 30 de minute, o schimbare semnificativă pentru un sistem atât de stabil.

Imaginile surprinse înainte și după coliziune au dezvăluit însă și altceva: Dimorphos nu este un bloc compact de piatră, ci un conglomerat de fragmente slăbite, un „morman de dărâmături" care ar putea să se fi format din materialul expulzat de Didymos.

Iar în loc să lase doar un crater, lovitura pare să fi remodelat aproape complet micuțul asteroid, un fenomen cunoscut drept deformare globală. Dincolo de spectacol, testul a confirmat că un impactator cinetic poate fi o soluție viabilă pentru apărarea planetei.

După ce praful s-a așezat, telescoapele și sondele au observat un nor de resturi împrăștiate în spațiu. O nouă analiză a acestor fragmente deschide o perspectivă surprinzătoare: o posibilă ploaie de meteori de origine umană.

Cercetătorii au folosit un supercalculator al NASA pentru a procesa datele colectate de satelitul LICIACube al Agenției Spațiale Europene, care a însoțit DART la momentul impactului, și au simulat traiectoriile a trei milioane de particule ejectate.

Concluzia lor este prudentă, dar captivantă: unele dintre aceste fragmente ar putea ajunge în anii sau deceniile următoare în apropierea Pământului ori în sistemul Pământ-Lună. Sunt mici, de la 30 de micrometri la 10 centimetri, prea modeste pentru a reprezenta un pericol pentru viață.

Însă, la intrarea în atmosferă, pot desena pe cer dâre luminoase, precum cele lăsate de meteorii obișnuiți. Ar putea fi, așadar, primele ploi de stele provocate indirect de oameni.

Calculele arată că fragmentele cele mai mici, care se deplasează cu aproximativ 5.400 km/h, ar putea atinge Pământul în circa șase ani. Probabil vor fi prea minuscule pentru a produce fenomene vizibile, scrie curiozitate.ro.

În schimb, bucățile ceva mai mari, deși mai lente, ar putea alimenta o ploaie de meteori botezată deja, neoficial, Dimorphide. Când anume s-ar putea vedea acest spectacol și dacă va fi într-adevăr vizibil rămâne dificil de prevăzut.

Posibilitatea unor ploi de meteori artificiale arată că intervenția noastră în spațiu poate avea efecte neanticipate pe termen lung, la intersecția dintre explorare, prevenirea dezastrelor și dinamica naturală a sistemului solar.

Evenimentul din 2022 marchează, astfel, o nouă etapă în modul în care umanitatea poate influența și interacționa cu mediul cosmic.