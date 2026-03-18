Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Postat la: 18.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Şerban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a făcut câteva declarații incendiare legate de George Simion. Potrivit lui Sturdza, liderul AUR se află în mijlocul unui cerc vicios, astfel că soarta sa pare deja pecetluită. Mai exact, plecarea sa din fruntea AUR este doar o chestiune de timp. Nu este liniște nici în tabăra suveranistă din țara noastră.
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Europarlamentarul Şerban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a declarat că George Simion este ţinut „ostatic" de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, Dan Dungaciu, noul prim-vicepreşedinte AUR, şi Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al partidului. Mai mult, Sturdza consideră că Simion nu va mai rămâne mult timp în fruntea AUR, scaunul său fiind deja râvnit de alte personaje cheie din cadrul partidului.
„În ciuda sondajelor care tot apar şi care îl dau bucurându-se de o foarte mare respectabilitate, eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru, a lui Dan Dungaciu şi chiar şi a lui Petrişor Peiu. Dan Dungaciu practic înlocuindu-l pe Marius Lulea, prim-vicepreşedinte al partidului, iar Petrişor Peiu ocupând poziţia pe care a deţinut-o domnul Târziu în ultima perioadă în partidul AUR, respectiv preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere", a declarat Şerban Dimitrie Sturdza, la Prima TV.
Mai mult, Şerban Dimitrie Sturdza susține că AUR „are nişte datorii groaznice, uriaşe faţă de Realitatea TV, respectiv Maricel Păcuraru". În acest context, liderii partidului vor fi nevoiți să facă anumite compromisuri. „Te uiţi la Constanţa, a fost înlocuit Mohamed Murad cu Alexandra Păcuraru (fiica patronului Realitatea TV - n.r.). N-aş vrea să dezvolt prea mult, dar lucrurile sunt clare. Cum spuneam mai devreme, există persoane izolate în AUR, care trăiesc un pic ceea ce am trăit şi noi până la plecarea noastră şi crearea partidului Acţiunea Conservatoare", a mai spus Şerban Sturdza. Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost desemnată vicepreşedinte al AUR pe zona Dobrogea.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu