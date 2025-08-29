Ultimele informații despre întâlnirea bilaterala între Donald Trump şi Nicuşor Dan - Cristian Diaconescu: Washingtonul aşteaptă semnale concrete

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Nicuşor Dan. "Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică", spune Diaconescu, în acest context.

"Este un moment în care consistenţa unei întâlniri bilaterale de acest fel este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă. Trebuie înţeles faptul că Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică", a afirmat Cristian Diaconescu, joi seară, la Antena 3.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, recent, despre faptul că la nivel diplomatic de fac demersuri pentru organizarea unei vizite la Washington.

În urmă cu o săptămână, şeful statului afirma că la începutul anului viitor, cel mai probabil, va face o vizită în Statele Unite ale Americii. El sublinia că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte "chestiuni concrete" nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

"Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important", declara, în 20 august, Nicuşor Dan.

Despre programul Visa Waiver

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că excluderea României din programul Visa Waiver nu a avut legătură "cu ideea de a pedepsi România". El spune că este important ca includerea României în acest program să fie o decizie care, "odată luată, să nu mai fie pusă în discuţie în diverse circumstanţe şi contexte".

"Eu, din câte ştiu, este vorba despre o reconsiderare în ceea ce priveşte aspecte care ţin de migraţie, azil, o politică americană ceva mai drastică din acest punct de vedere. Este ceea ce ştiu eu, nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România. (...) Repet, în legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimele cinci-şase luni, da, au existat clarificări, cum au existat şi în relaţia cu partenerii europeni, da, au existat întrebări, dar în sens constructiv şi în sens pozitiv şi etapa este depăşită", a afirmat Cristian Diaconescu, la Antena 3, joi seară, răspunzând unor întrebări.

Întrebat dacă România poate spera că decizia privind vizele va fi revizuită, Diaconescu s-a arătat optimist.

"Am toată încrederea că Ministerul de Externe este bine ancorat în aceste negocieri, am toată încrederea că se înţeleg exact realităţile de fapt. Ceea ce este însă extrem de important este ca o reconsiderare pozitivă în legătură cu programul Visa Waiver să aibă loc cât mai rapid, nu numai în ceea ce priveşte, până la urmă, confirmarea intereselor noastre, dar în egală măsură pentru a asigura o decizie pe care, odată luată, să nu mai fie pusă în discuţie în diverse circumstanţe şi contexte", a arătat Diaconescu.