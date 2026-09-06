Eșecul secret al Moscovei: obiectul masiv pe care sovieticii l-au îngropat sub apă pentru ca nimeni să nu-l vadă

O oglindă colosală din sticlă, realizată pentru a depăși Statele Unite în cursa spațială, a fost aruncată pe fundul unui lac de munte din cauza unor fisuri apărute în timpul producției. Defectele au transformat un proiect științific de top într-un eșec usturător, pe care autoritățile sovietice l-au ținut secret timp de mai multe decenii.

Discul uriaș de sticlă, cu un diametru de șase metri și finisat cu o precizie extremă, trebuia să capteze lumina din cele mai îndepărtate colțuri ale Universului. În loc să ajungă la stele, obiectul a fost abandonat la adâncime, scufundat în întuneric timp de jumătate de secol fără să fie folosit vreodată.

Această poveste nu este un mit, ci istoria reală a primei oglinzi create pentru telescopul sovietic BTA-6. Proiectul a fost conceput de Moscova ca o demonstrație de forță tehnologică în fața rivalilor americani.

Proiectul BTA-6: ambiția Moscovei de a eclipsa astronomia americană

În plin Război Rece, Moscova a decis să construiască cel mai puternic instrument optic din lume, menit să eclipseze telescopul american de cinci metri de la Muntele Palomar, un etalon mondial încă din anii '40.

Locul ales a fost un vârf izolat din Caucazul de Nord, la peste 2.000 de metri altitudine, departe de orice lumină artificială. Aici, la observatorul Zelenchukskaya, urma să fie montat gigantul.

Oglinda principală, un monstru de borosilicat, a fost turnată și șlefuită în atelierele LOMO din Leningrad, apoi transportată cu grijă la munte în 1975. Sub o cupolă de 48 de metri, totul părea pregătit pentru un triumf istoric. La sfârșitul aceluiași an, telescopul a văzut pentru prima dată cerul.

Oficial, a fost un succes răsunător. Neoficial, catastrofa era deja în interiorul sticlei. În timpul procesului de fabricație, discul uriaș fusese răcit mult prea repede. Borosilicatul, ales tocmai pentru rezistența la dilatare termică, nu a suportat șocul.

Fisuri fine au străbătut suprafața, transformând o capodoperă optică într-un obiect complet inutilizabil.

Secretul din Caucaz: oglinda crăpată și aruncată pe fundul lacului

Vestea a fost ascunsă. Publicul nu a aflat nimic, iar inginerii au început în tăcere să construiască o a doua oglindă. A fost nevoie de trei ani pentru a o finaliza, iar în 1978 telescopul a fost repus în funcțiune, scrie curiozitate.ro.

Dar problema de fond nu dispăruse: masa colosală a oglinzii și o cupolă disproporționat de mare au făcut ca dilatarea termică să rămână un inamic permanent al clarității imaginilor.

Rămânea însă o întrebare jenantă: ce să faci cu un disc de șase metri, crăpat, prea greu pentru a fi distrus și prea voluminos pentru a fi depozitat? Răspunsul autorităților sovietice a fost simplu și definitiv. L-au scufundat într-un lac din apropiere, în inima Caucazului.

Nici distrus, nici expus, nici reciclat. Pur și simplu ascuns sub apă, ca o dovadă incomodă a unui eșec pe care nimeni nu voia să-l recunoască. Acolo, pe fundul lacului, oglinda a rămas invizibilă decenii întregi. Nu a captat lumina unei singure stele, nu a servit la nicio observație.

A fost condamnată înainte de a fi folosită, victima unei erori tehnice pe care programul sovietic a preferat să o îngroape în loc să o admită.

Recordul mondial al BTA-6 și limitele tehnologiei sovietice

În ciuda acestui început dezastruos, BTA-6 a funcționat cu a doua sa oglindă și a deținut titlul de cel mai mare telescop din lume până în 1993, când a fost detronat de Keck 1 din Hawaii.

Timp de aproape două decenii, instrumentul rus a ocupat un loc aparte în istoria astronomiei, deși performanțele sale reale nu au convins niciodată pe deplin comunitatea științifică internațională.

Zvonuri persistente au vorbit despre o calitate optică slabă, instrumentație deficitară și condiții dificile de observare la Zelenchukskaya, ceea ce ar explica de ce rezultatele publicate în Occident au fost atât de puține.

Moștenirea BTA-6: un gigant optic rămas activ în astronomia modernă

Îmbunătățirile au continuat însă de-a longo deceniilor, iar telescopul este încă activ astăzi. Rămâne un martor viu, deși imperfect, al unei epoci în care ambiția politică a încercat să domine fizica, iar fizica a răspuns cu o fisură de șase metri.