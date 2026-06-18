BBC, nevoită să-și ceară scuze după o „gafă jenantă" comisă cu ocazia CM 2026 de fotbal

BBC le-a cerut scuze telespectatorilor săi după o gafă „jenantă" comisă înainte de meciul de debut al Franței de la Cupa Mondială de fotbal. Concret, televiziunea a încurcat mai mulți jucători ai vicecampioanei mondiale la prezentarea echipelor de dinaintea duelului cu Senegal.

Cu puțin timp înainte de startul meciului dintre Franța și Senegal (victorie cu 3-1 pentru trupa lui Didier Deschamps), BBC a încurcat mai mulți jucători francezi între ei în momentul în care prezenta echipele de start.

Conform Dailystar.co.uk, BBC a greșit echipa de start a Franței: William Saliba, fundașul central al lui Arsenal, a fost prezentat cu o poză a lui Dayot Upamecano.

Mai mult decât atât, o fotografie a lui Ibrahima Konate (viitorul jucător al lui Real Madrid) a fost atașată în locul numelui lui Jules Kounde.

Fanii care au observat erorile BBC au luat cu asalt rețelele sociale.

„Upamecano în locul lui Saliba și Konate în locul lui Kounde? Ce se întâmplă cu BBC?

Konate nu e Kounde, iar Saliba nu e geamănul lui Upamecano. E jenant pentru o instituție de referință.

BBC a publicat două fotografii cu Upamecano pentru a ilustra apărarea franceză. Unde e fotografia lui Saliba? E jenant", sunt doar câteva dintre comentariile fanilor de pe rețelele sociale.

Postările s-au viralizat în mediul online, iar BBC a emis un comunicat de presă: „Ne cerem scuze pentru această greșeală".

Cum arată grupele de la CM de fotbal 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Iraq, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, DR Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Se califică din grupe primele două clasate, plus primele opt echipe cu cele mai multe puncte de pe locul 3.