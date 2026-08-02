Forma reală a Pământului - nu e nici glob, nu e nici plat - NASA il numește GEOID si arată ca un cartof turtit

În loc să arate clasica sferă albastră pe care o cunoaștem din spațiu, noul model 3D bazat pe cartografierile din satelit si distributiile de camp electromagnetic, combinate de Inteligenta Artificială de la Anthropic, dezvăluie o planetă ciudată, plină de deformări enorme, ca și cum Pământul ar fi o masă gigantică neregulată. Dar realitatea este mult mai fascinantă.

Imaginea nu arată suprafața reală a planetei și nici nu înseamnă că Pământul are forma unui „cartof". Ceea ce reprezintă este geoidul, o reprezentare a câmpului gravitațional al Pământului care face posibilă înțelegerea modului în care masa este distribuită în interiorul planetei. Geoidul poate fi imaginat ca forma pe care ar avea-o suprafața oceanelor dacă ar fi influențată doar de gravitația și rotația Pământului, fără valuri, maree sau curenți. Deoarece distribuția materialelor din interiorul planetei nu este uniformă, nici gravitația nu este exact aceeași peste tot.

Deși imaginea a stârnit comentarii de surpriză și chiar teamă pe rețelele sociale, ea arată de fapt ceva impresionant: Pământul pe care îl locuim este mult mai complex decât pare într-o fotografie din spațiu. Nu trăim pe o sferă perfectă ci pe o planetă cu o istorie de milioane de ani scrisă în propria sa gravitație.