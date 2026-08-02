MApN, intervenție de urgență lângă Cernavodă. O stâncă va fi detonată pentru a devia cursul Dunării

S-au luat măsuri de urgență pentru a menține alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, afectată de scăderea nivelului Dunării. Armata va detona o stâncă uriașă și va bloca brațul Bala prin scufundarea controlată a patru barje.

Măsurătorile efectuate de Forțele Navale au arătat că intervențiile nu mai pot fi amânate, astfel că Armata a pregătit o operațiune care este destul de dificilă, potrivit Antena 3 CNN.

Operațiune în doi pași

Operațiunea se va afce în doi pași parcurși în 24-36 de ore. Se va detona stânca Pârjoala, care se află pe cursul Dunării, în apropiere de centrala de la Cernavodă. Apoi, se va bloca brațul Bala, care preia, în momentul de față, din debitul Dunării care ajunge la Cernavodă.

Pe brațul Bala vor fi scufundate controlat patru barje care au o lungime de 70 de metri și o înălțime de aproximativ trei metri. Acestea vor fi încărcate cu piatră.

Operațiune complexă

Administrația Națională „Apele Române", a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă, prin care au explicat cum se va face dirijarea apei pe Dunăre, pentru a menține Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă în funcțiune. „Operațiunea este una deosebit de complexă", a transmis ANAR.

"Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării debitelor minime necesare pentru producția de energie nucleară.

Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, iar aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației.

În acest context, facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică", se arată în comunicat.