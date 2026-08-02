Un pilot român a murit în ciocnirea celor două elicoptere trimise la incendiile din Grecia

Un pilot român și un coordonator grec și-au pierdut viața după ce două elicoptere implicate în stingerea incendiilor de vegetație din Grecia s-au ciocnit duminică în timpul unei misiuni desfășurate în zona Psatha, la vest de Atena. Alte două persoane aflate la bordul aeronavelor au supraviețuit accidentului. Presa elenă a scris că piloții implicați în incident au origini românești.

Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au transmis că România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot al Ministerului Afacerilor Interne implicat în misiunile aeriene desfășurate în această țară.

De asemenea, autoritățile au precizat că modulul de pompieri români trimis în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene se află într-o altă regiune și execută exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor.

„Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională", au transmis IGAv și IGSU.

Cele două elicoptere participau la stingerea unui incendiu violent izbucnit în zona Psatha, pe malul Golfului Corint. Potrivit primelor informații, aeronavele s-au ciocnit în zbor în timpul operațiunilor de intervenție.

Grecia se confruntă cu incendii de amploare alimentate de temperaturile ridicate și de vântul puternic. Premierul Kyriakos Mitsotakis a descris situația drept „extrem de dificilă", iar sute de pompieri și numeroase aeronave continuă să intervină pe mai multe fronturi.

Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timpul unei intervenţii de stingere a unui incendiu violent în Grecia, au anunţat pompierii, scrie AFP. Autorităţile române au transmis, duminică după-amiază, că România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot, tot personalul dislocat în Grecia fiind în siguranţă. În plus, pompierii români nu se află în aceeaşi regiune în care a avut loc incidentul aviatic.

"În prezent se desfăşoară o operaţiune de salvare" pentru a găsi echipajele, au precizat aceştia într-un comunicat, în contextul în care Grecia este afectată de mai multe incendii alimentate de vânturi puternice.

Accidentul s-a produs deasupra satului Psatha, situat pe malul Golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări încă de vineri seara şi unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile.

Sâmbătă, operaţiunile au fost într-adevăr puternic îngreunate de intensitatea vânturilor, care a împiedicat timp de câteva ore zeci de avioane de stingere a incendiilor să intervină.

În anumite momente, rafalele de vânt erau atât de puternice încât pompierii nu reuşeau să deschidă uşile vehiculelor lor, a explicat chiar unul dintre responsabili.

Grecia, afectată de mai multe incendii violente, se confruntă cu o situaţie "extrem de dificilă", a avertizat duminică prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

În decursul unei săptămâni, peste 12.000 de hectare de păduri şi terenuri agricole au ars în această ţară lovită în plin de criza climatică, la fel ca întreaga zonă mediteraneană.

Afectată în fiecare vară de incendii din cauza valurilor de căldură şi a secetei, Grecia a fost până acum relativ ocolită de incendiile de proporţii, spre deosebire de Franţa şi Spania.

În plin sezon turistic, riscul de izbucnire a incendiilor va rămâne luni "foarte ridicat", la nivelul 4 pe o scară de cinci, în Attica - regiunea Atenei - şi în Beoţia învecinată, a avertizat Protecţia Civilă după un weekend în care aproape întreaga Grecie a fost plasată în stare de alertă generală.

Pompierii trebuie să lupte în fiecare zi cu flăcările pe mai multe fronturi: în timp ce aproape 500 de pompieri sunt mobilizaţi în regiunea Porto Germeno, aproximativ 100 luptă împotriva unui alt incendiu la Aigialia, în nordul Peloponezului.

Trei pompieri au murit săptămâna aceasta în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

Autorităţile elene mizează acum pe o încetinire treptată a vitezei vântului.

La începutul săptămânii, incendiile de pe insulele foarte turistice Creta şi Paros au afectat încă 6.000 de hectare.

Peste o sută de drone sunt mobilizate în această vară, precum şi patru sateliţi termici, a declarat guvernul.