O rachetă SpaceX scăpată de sub control va lovi Luna cu o viteză de peste 8.700 km/h. Va crea un crater cu un diametru de 27 de metri

O treaptă superioară a unei rachete SpaceX, rămasă necontrolată pe orbită după lansarea a două module lunare în ianuarie 2025, se îndreaptă către un impact accidental cu Luna, programat pentru săptămâna viitoare.

Racheta va lovi suprafața lunară cu o viteză estimată la aproximativ 8.700 km/h, în apropierea craterului Einstein, aflat pe partea Lunii vizibilă de pe Pământ, Potrivit Associated Press.

Experții estimează că impactul va crea un crater cu un diametru de aproximativ 27 de metri și o adâncime de circa 5 metri. De asemenea, coliziunea va proiecta în spațiu o cantitate importantă de praf și fragmente de rocă, fenomen care ar putea fi observat prin telescoape timp de câteva zeci de minute.

Chiar dacă evenimentul nu reprezintă un risc direct, cercetătorii atrag atenția că acesta evidențiază problema tot mai mare a deșeurilor spațiale aflate pe orbite din apropierea Lunii. Subiectul devine tot mai important în contextul în care agențiile spațiale și companiile private pregătesc noi misiuni robotice și viitoare baze locuite pe satelitul natural al Pământului.

Treapta de rachetă a Space X a transportat două module lunare private: Blue Ghost, dezvoltat de compania americană Firefly Aerospace, care a realizat prima aselenizare privată complet reușită, și un modul al companiei japoneze ispace, care s-a prăbușit în timpul tentativei de aterizare.

NASA și sonda sud-coreeană Danuri vor monitoriza zona înainte și după impact pentru a analiza efectele coliziunii și modul în care materialul ejectat se comportă în mediul lunar. Datele obținute ar putea contribui la evaluarea riscurilor pe care astfel de incidente le-ar putea genera pentru viitoarele misiuni și infrastructuri umane de pe Lună.