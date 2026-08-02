Israelul face prăpăd în Fâșia Gaza, pentru a doua zi consecutiv: Cel mai mare număr de morți din ultimele săptămâni

Fâşia Gaza a fost vizată duminică de lovituri aeriene israeliene pentru a doua zi consecutiv, cel puţin 15 palestinieni fiind ucişi, potrivit cadrelor medicale. Raidurile au loc în pofida anunţului preşedintelui american Donald Trump privind un progres în eforturile de implementare a acordului de încetare a focului de anul trecut, relatează Reuters şi AFP.

Din zori, avioane de luptă israeliene au lovit oraşul Gaza, în nord, oraşul central Deir al-Balah şi Khan Younis, în sud, provocând cel mai mare număr de victime într-o singură zi din ultimele săptămâni, inclusiv familii cu copii, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătăţii, scrie agerpres.ro.

Bombardamentele survin după ce afirmaţia de joi a lui Trump potrivit căreia militanţii palestinieni din gruparea Hamas şi alte grupări înarmate ar fi acceptat să se dezarmeze a alimentat speranţele privind un punct de cotitură în eforturile de a pune capăt conflictului.

Duminică, ministrul israelian al energiei, Eli Cohen - membru al cabinetului de securitate condus de premierul Benjamin Netanyahu - a indicat că guvernul va oferi grupării Hamas posibilitatea de a se dezarma, dar că este "foarte sceptic" în privinţa realizării acestui lucru.

Cohen a declarat pentru postul de radio al armatei israeliene că nu există un acord pentru oprirea atacurilor asupra Fâşiei Gaza şi că este necesar ca Israelul - care controlează deja 70% din enclavă - să preia controlul total asupra acesteia dacă Hamas nu se dezarmează.