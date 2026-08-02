BBC: Rețeaua Foxtrot - Adolescenți asasini recrutați pentru a ucide în toată Europa

Într-o suburbie a Stockholmului, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut în noaptea de iarnă. Ținând un pistol, s-a apropiat de Murad Abdelkader, în vârstă de 20 de ani, un student care se întorcea de la o tură la McDonald's.

Individul înarmat a deschis focul, împușcându-l iar și iar pe măsură ce se apropia de ținta sa. A tras ultimul foc în capul victimei sale, în timp ce aceasta zăcea neajutorată la pământ, notează BBC.

Ucigașul era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte de februarie a anului trecut, a ucis omul greșit.

A făcut-o pentru bani - angajat de Rețeaua Foxtrot, un grup de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, care a devenit cunoscut pentru tacticile sale de violență ca serviciu (VaaS).

Din 2022, se crede că Rețeaua Foxtrot a fost responsabilă pentru aproximativ 35 de crime, precum și pentru o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două care au implicat explozibili și grenade de mână.

Banda recrutează adolescenți pentru a comite atacurile pe bani, dar aproape niciodată nu trebuie să plătească, deoarece aceștia sunt adesea prinși.

La fel ca Johannes Natland, un adolescent norvegian care a fost condamnat miercuri pentru conspirație la omor de către un juriu la Old Bailey din Londra, pentru o crimă planificată în West Yorkshire.

Potrivit Grupului Operațional de Lucru (OTF) GRIMM, grupul Europol înființat pentru a aborda problema, asasinii adolescenți sunt recrutați pe rețelele de socializare și primesc instrucțiuni într-un mod „gamificat", imitând modul în care funcționează jocurile pe calculator.

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată al Europol, numește acest lucru „externalizarea calculată a crimei" către tineri vulnerabili.

OTF GRIMM implică în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS - Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Baza s-a mutat la Teheran

Liderul rețelei Foxtrot, Rawa Majid, a fugit din Suedia și din baza sa operațională ulterioară din Turcia și are acum sediul în capitala Iranului, Teheran. Poliția crede că unele dintre atacurile VaaS au fost comise pentru regimul iranian, inclusiv un atac cu grenadă de mână asupra ambasadei israeliene din Copenhaga, deși alte atacuri fac parte din luptele teritoriale pentru droguri ale Foxtrot.

Diamant Salihu, jurnalist de investigații pentru postul de televiziune suedez SVT, cercetează Foxtrot și legăturile sale iraniene de trei ani.

„Regimul îi ordonă liderului rețelei Foxtrot să instige rețeaua sa să comită atacuri împotriva inamicilor regimului iranian", a spus el.

„Pot fi vorba de disidenți, jurnaliști care se află în opoziția împotriva regimului și pot fi, de asemenea, ținte israeliene."

Legăturile cu regimul iranian au început după octombrie 2023, când Majid a fugit la Teheran, a spus Salihu.

„A trebuit să facă o înțelegere pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim."

Rețeaua Foxtrot și Majid au fost sancționați de guvernul britanic în aprilie 2025.

Aceasta a fost luna de după arestarea lui Natland, care avea 18 ani la acea vreme. El zburase pentru a comite un asasinat în numele Foxtrot undeva lângă Huddersfield.

Cazul Natland ilustrează modul în care funcționează sistemul VaaS.

Natland este fiul a doi jurnaliști din Stavanger și a avut o educație confortabilă, dar a intrat în dependență de droguri și a dezvoltat psihoză, ajungând să petreacă timp la reabilitare și o scurtă perioadă într-un orfelinat. Acolo a întâlnit un alt adolescent care folosea pseudonimul online UnknownHustler.

UnknownHustler a fost cel care i-a trimis lui Natland prima dată cererea online ca cineva să comită un asasinat în Marea Britanie - „Killing in England 270k" (270.000 de coroane norvegiene reprezintă aproximativ 21.000 de lire sterline). Solicitarea provenise de la un alt adolescent cu pseudonimul Generalen. Generalen - care avea 16 ani la acea vreme și își petrecuse ultimii trei ani locuind într-un orfelinat - l-a recrutat ulterior pe Natland pentru asasinat.

Natland a fost apoi predat unui membru Foxtrot cu numele de utilizator online Agent 47, împrumutat din franciza de jocuri Hitman. Poliția suedeză l-a acuzat pe Ali Shehad Ahmed, apropiat de liderul Foxtrot, Majid, că este Agent 47.

Agentul 47 i-a rezervat lui Natland biletul dus către Aeroportul din Manchester și l-a ajutat în procesul de obținere a unui pașaport de urgență. Folosind aplicația de mesagerie Signal, l-a ghidat pe Natland în fiecare etapă a călătoriei sale înainte de a-l preda unui operator de logistică cu numele de utilizator „1".

Tratându-l pe Natland puțin ca pe un personaj dintr-un joc pe calculator, „1" i-a trimis o hartă și videoclipuri care îi arătau unde să găsească armele ascunse în pădurea din Huddersfield și apoi un alt videoclip care îi arăta cum să acceseze o ascunzătoare de bani ascunsă în tufișurile de lângă un tunel pietonal.

După ce Natland a fost instalat în hotelul său din Huddersfield cu armele, Agentul 47 i-a trimis din nou un mesaj: „Avem multe de făcut mâine".

Natland a fost arestat a doua zi dimineață. Nu i se spusese încă pe cine trebuia să ucidă, iar detectivii antiterorisți încă încearcă să stabilească dacă urma să fie vorba de un atac criminal sau de unul politic comis pentru Iran.

Adolescentul care l-a recrutat pe Natland - Generalen - a fost prolific. Pe lângă faptul că l-a angajat pe Natland ca asasin plătit, el recrutase și cel puțin două persoane care au comis crime în Suedia. Aceștia erau Azimov, care ispășește o condamnare pe viață pentru uciderea bărbatului greșit, și un tânăr de 17 ani care l-a împușcat mortal pe Ahmed Zamzam în Lund, sudul Suediei, cu trei săptămâni și jumătate mai devreme.

Niciunul dintre ucigași nu a fost plătit, pentru că amândoi au fost prinși. Salihu a spus că acesta era o parte din modul în care funcționa Foxtrot.

„Nu le pasă deloc dacă adolescenții sunt prinși. Pentru că atunci când sunt prinși, nu pot cere banii care li s-au oferit și nu vedem exemple de bani plătiți acestor tineri ucigași", a spus el.

„A fost o politică deliberată de a recruta adolescenți din ce în ce mai tineri, deoarece nu se gândesc la consecințele prinderii și sunt mai dispuși să își asume riscuri."

Generalen a fost în cele din urmă oprit pentru că încerca să aranjeze uciderea fiului de 14 ani al unui ofițer de poliție norvegian. El a recrutat un tânăr de 15 ani și un tânăr de 17 ani pentru a comite atacul cu cuțitul, dar tânărul de 15 ani a anunțat poliția. Când Generalen a fost arestat, detectivii au găsit detalii despre complotul de crimă de la Huddersfield pe telefonul său, ceea ce a dus la arestarea lui Natland de către poliția britanică exact la timp.

Generalen a fost condamnat în luna mai și execută o pedeapsă de 14 ani de închisoare.