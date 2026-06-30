Cupa Mondială: Marocul învinge Olanda, după un meci de infarct - 5 penalty-uri ratate și un gol marcat în prelungirile partidei

Marocul învinge Olanda, la Cupa Mondială 2026, într-un meci cu adevărat dramatic desfășurat pe Monterrey Stadium, din Mexic. În timpul regulamentar a fost egal 1-1, iar cele două echipe au ajuns la loteria penalty-urilor. Aici, ambele echipe au ratat nu mai puțin de 5 penalty-uri, dar în final Maroc s-a impus cu scorul de 3-2.

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.

Ţările de Jos au deschis scorul în minutul 72, prin Gakpo.

Marocanii au egalat în minutul 90+1, prin Diop.

La loviturile de departajare, pentru Maroc au transformat Rahimi, Talbi şi Saibari şi au ratat El Aynaoui şi Hakimi

Pentru Ţările de Jos au transformat Koopmeiners şi Weghorst şi au ratat Kluivert, Timber şi Summerville.

Marocul va întâlni Canada în optimile de finală.

Ţările de Jos: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners - 71), Van de Ven (Hato - 86) - Gravenberch (Timber -86 ), De Jong (De Roon - 110)- Summerville, Brobbey (Weghorst - 71), Gakpo (Kluivert - 113). Selecţioner: Louis Van Gaal

Maroc: Bounou - Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine - 75), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (El Mourabet - 79) - Brahim Diaz (Yassine - 79), Ounahi (Rahimi - 86), El Khannouss (Talbi - 87)- Saibari. Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Meciul a fost arbitrat de brazilianul Wilton Sampaio.