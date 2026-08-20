Noi detalii în cazul medicului rezident de 28 de ani care s-a sinucis într-un spital din Capitală. "Este, din păcate, sfârșitul unui lanț de evenimente care putea să fie prevenit"

Medicul rezident de 28 de ani care și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul 14 al unui spital din București trecea printr-o perioadă extrem de dificilă, în condițiile în care ambii săi părinți sufereau de cancer, potrivit apropiaților.

Miercuri, în jurul prânzului, medicul a ieșit din laboratorul de hematologie fără să le spună nimic colegilor. A urcat la etajul 14 îngândurat. Câteva clipe mai târziu, se prăbușea în gol. Colegii și pacienții au fost martorii neputincioși ai tragediei.

Conducerea Spitalului Universitar a anunțat că doctorul s-a sinucis. Era rezident de trei ani la secția Hematologie, dar cariera lui trecuse în plan secund în ultima perioadă, arată Observator Antena 1.

Tânărul a urmat cariera tatălui, de care era foarte atașat. Apropiații povestesc că în ultima vreme, însă, suferea cumplit. Amândoi părinții lui sunt bolnavi de cancer, iar gândul că nu îi poate ajuta îl chinuia zi și noapte.

"Este, din păcate, sfârșitul unui lanț de evenimente care putea să fie prevenit. Avem prea des medici care sucombă problemelor de sănătate mintală. Este tot mai greu să împartă munca cu depresia, problemele familiare pe care le au", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

La începutul verii, un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit mort într-un grup sanitar de la Spitalul Floreasca.