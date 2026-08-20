Un fost consilier al lui Fauci pledează vinovat în SUA pentru conspirație în vederea ascunderii documentelor legate de COVID
Postat la: 20.08.2026 |
Un fost consilier al expertului în boli infecțioase Anthony Fauci s-a declarat marți vinovat de conspirație în vederea eludării legilor privind accesul la informații publice și a ascunderii documentelor guvernamentale legate de finanțarea cercetării și de pandemia de COVID-19.
David Morens, care a lucrat sub conducerea lui Fauci în calitate de înalt funcționar la Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase în timpul pandemiei, și-a recunoscut vinovăția pentru acuzația de conspirație în cadrul unei audieri la tribunalul federal din Greenbelt, Maryland.
Bărbatul în vârstă de 78 de ani fusese pus sub acuzare în aprilie pentru fapte legate de ceea ce procurorii au descris ca fiind un plan de a împiedica solicitările de acces la documente publice primite de agenție începând din aprilie 2020, referitoare la subvențiile pentru cercetarea privind COVID-19. El riscă până la cinci ani de închisoare, sentința urmând să fie pronunțată pe 12 noiembrie.
„Prin faptul că și-a recunoscut astăzi vinovăția, dr. Morens și-a asumat responsabilitatea pentru faptele sale și va continua să o facă", a declarat Timothy Belevetz, avocatul său, într-un comunicat.
Mărturisirea vinovăției a venit după ce Fauci, care a condus NIAID timp de 38 de ani și a devenit figura emblematică a răspunsului SUA la pandemie, a comparut luna trecută în fața unei comisii a Senatului și și-a invocat în repetate rânduri dreptul de a nu se autoincrimina. Fauci l-a acuzat, de asemenea, pe senatorul republican Rand Paul, un adversar de lungă durată din Kentucky, că duce o campanie „desechilibrată" pentru a-l vedea închis.
Procurorii nu l-au acuzat pe Fauci de nicio faptă ilegală în legătură cu cazul Morens. În fața unei comisii a Camerei Reprezentanților din SUA în 2024, Fauci a minimizat strânsa colaborare pe care a avut-o cu Morens și a negat că ar fi folosit vreodată o adresă de e-mail privată pentru a discuta chestiuni guvernamentale.
Originile COVID-ului rămân nerezolvate. FBI-ul a declarat în 2023 că o scurgere dintr-un laborator din Wuhan a provocat probabil pandemia, o afirmație despre care China a spus că „nu are absolut nicio credibilitate".
În ianuarie 2025, CIA a declarat că o scurgere din laborator era probabilă, dar cu „un grad scăzut de încredere", în timp ce alte patru agenții de informații americane și Consiliul Național de Informații consideră că virusul a apărut cel mai probabil prin transmitere naturală de la un animal.
Procurorii au afirmat că mărturisirea lui Morens era legată de decizia Institutelor Naționale de Sănătate de a anula o subvenție de cercetare privind coronavirusul de liliac, pe baza acuzațiilor că COVID-19 ar fi apărut din laboratorul din Wuhan. Laboratorul din China primise o subfinanțare de la compania care beneficiase de subvenție.
Procurorii au afirmat că Morens s-a angajat să contribuie la restabilirea finanțării pentru cercetarea coronavirusului de liliac și să contracareze narațiunea conform căreia COVID-19 s-ar fi scurs dintr-un laborator.
Anticipând că comunicările lor vor fi solicitate prin cereri în temeiul Legii privind libertatea de informare, Morens și alții au convenit să corespondeze folosind contul personal de e-mail al lui Morens, în loc de cel de serviciu, au precizat procurorii.
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