Leo Messi a izbucnit în lacrimi, la Cupa Mondială și a dezvăluit că trece prin momente cumplite în plan personal: Sunt niște zile foarte dificile

Postat la: 18.06.2026 |

Leo Messi a izbucnit în lacrimi, la Cupa Mondială și a dezvăluit că trece prin momente cumplite în plan personal: Sunt niște zile foarte dificile

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi marţi seară, după ce a marcat primul său gol în victorie Argentinei cu Algeria, scor 3-0, de la Cupa Mondială. Atacant în vârstă de 39 de ani, care a marcat un hat-trick, a fost vizibil emoţionat pe tot parcursul meciului şi chiar şi după fluierul final.

Tatăl lui Leo Messi este în stare foarte gravă

Jurnalistul Eduardo Feinmann a prezentat motivele emoţiilor lui Lionel Messi: „Este vorba despre tatăl său. Nu este bine din punct de vedere al sănătăţii", a declarat el pentru radioul Mitre. „Nu s-a mai simţit bine de anul trecut. Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Şi săptămâna aceasta, unele lucruri i-au agravat starea. Messi suferă din cauza acestei situaţii la nivel personal."

Messi: Trec printr-o perioadă foarte dificilă

După meci şi hat-trick-ul său - care îl face golgheter la egalitate cu Miroslav Klose în istoria Cupei Mondiale - Lionel Messi a vorbit sincer despre această perioadă dureroasă: „Adevărul, şi asta nu are nicio legătură cu sportul, este că am trecut prin nişte zile dificile", a explicat jucătorul în zona mixtă. „Le mulţumesc întregii delegaţii, coechipierilor mei. Au fost, ca întotdeauna, alături de mine. Mi-au dat multă putere să depăşesc această încercare." Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, este tatăl ilustrului jucător, dar este şi agentul său.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Leo Messi a izbucnit în lacrimi, la Cupa Mondială și a dezvăluit că trece prin momente cumplite în plan personal: Sunt niște zile foarte dificile

Postat la: 18.06.2026 |

0

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi marţi seară, după ce a marcat primul său gol în victorie Argentinei cu Algeria, scor 3-0, de la Cupa Mondială. Atacant în vârstă de 39 de ani, care a marcat un hat-trick, a fost vizibil emoţionat pe tot parcursul meciului şi chiar şi după fluierul final.

Tatăl lui Leo Messi este în stare foarte gravă

Jurnalistul Eduardo Feinmann a prezentat motivele emoţiilor lui Lionel Messi: „Este vorba despre tatăl său. Nu este bine din punct de vedere al sănătăţii", a declarat el pentru radioul Mitre. „Nu s-a mai simţit bine de anul trecut. Jorge Messi are o problemă de sănătate destul de gravă. Şi săptămâna aceasta, unele lucruri i-au agravat starea. Messi suferă din cauza acestei situaţii la nivel personal."

Messi: Trec printr-o perioadă foarte dificilă

După meci şi hat-trick-ul său - care îl face golgheter la egalitate cu Miroslav Klose în istoria Cupei Mondiale - Lionel Messi a vorbit sincer despre această perioadă dureroasă: „Adevărul, şi asta nu are nicio legătură cu sportul, este că am trecut prin nişte zile dificile", a explicat jucătorul în zona mixtă. „Le mulţumesc întregii delegaţii, coechipierilor mei. Au fost, ca întotdeauna, alături de mine. Mi-au dat multă putere să depăşesc această încercare." Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, este tatăl ilustrului jucător, dar este şi agentul său.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE