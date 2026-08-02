Explicația meteorologică a unui "August în flăcări" și de ce nu revin precipitațiile în România
Postat la: 02.08.2026 |
Debutăm o ultimă lună a verii caldă, conform estimării majorității modelelor. August pare că va readuce căldura printr-o perioadă de flux anticiclonic nefavorabilă, iar asta va avea din păcate un impact și asupra precipitațiilor, care ar trebui să revină în Europa de Vest, dar nu și la noi.
După aproximativ 20 de zile de rulări favorabile, modelările au întors foaia, mergând spre un August cald și uscat. Această estimare apare pe fondul semnelor că anticiclonul groenlandez nu-și va modifica poziția nefavorabilă, având șanse minime să aducă aer rece în zona Mediteranei, iar poziția nefavorabilă apare în special în această lună, în care regiunea polară se apropie de minimul anual, de la început de Septembrie, ducând la o poziție foarte nordică a anticiclonilor (Imaginea 1). Un August moderat ar fi însemnat o poziție mai apropiată de continentul european, așa cum a fost cazul lui Iulie, dar acest lucru e dificil de realizat în ultima lună a verii, scrie pe facebook echipa de la Climatologie.
Avem totodată și un avans neobișnuit de intens al presiunii scăzute, care va fi poziționată în partea de Vest a continentului, aceasta fiind o altă poziție nefavorabilă pentru țara noastră, care va trebui compensată de anticiclonul est-european printr-un aport de aer din zona Kazahstan și Rusia Sudică. Acest aer nu este însă precum cel polar, fiind destul de cald și uscat în această perioadă, iar datorită direcției din care sosește, va fi dificil să treacă de arcul carpatic. Asta ar trebui să lase zona Pannoniei cu o problemă majoră de răcire: Aerul polar rămâne în nord, iar aerul din Asia Centrală nu va reuși să ajungă, așa că masele de aer saharian vor domina probabil această regiune. Va lipsi însă intensitatea unei așezări puternice în vederea transportului de aer cald, așadar ar trebui să vedem un transport de aer cald apatic, cu pauze, dar care ar trebui să aducă un August peste medie, însă avem îndoieli că vom ajunge la situații precum August 2024, întrucât nu există o intensitate suficientă a transportului dinspre Sahara pentru a susține așa ceva.
Toate cele 3 modelări folosite pentru estimare indică un August cald, însă repartiția temperaturilor este destul de diferită. Modelul american merge pe un August foarte cald în zonele vestice, centrale și nordice, în timp ce modelul canadian tinde să răspândească ceva mai mult zona cu temperaturi calde, iar modelul european o plasează spre vest. Impactul zonei tropicale este ridicat în această perioadă, această situație fiind susținută și de condițiile emisferice specifice lui august, când ITCZ-ul împinge anticiclonii tropicali spre nord, către Mediterana și de acolo pe continentul nostru.
La cantitățile de precipitații există ceva mai multă dezbatere. August are o medie a precipitațiilor de aproximativ 52.9 litri/mp în ultimii 26 de ani. Actuala lună nu pare să atingă această medie în viziunea modelărilor canadiene și americane. Modelul european vine totuși cu o estimare ceva mai favorabilă, mizând pe ideea unui August cu precipitații normale în Muntenia, Moldova și Dobrogea. Pentru un astfel de scenariu ar fi nevoie totuși ca răcirea de la jumătatea lunii să aducă precipitații consistente, care să urce media națională spre 30 de litri/mp și totodată să mai existe măcar încă un episod de precipitații, ceea ce reprezintă un scenariu posibil. Totodată, modelările indică o îmbunătățire a regimului de precipitații din vestul Europei, ceea ce ar însemna că debitul foarte scăzut al Dunării ar trebui să înceapă să se amelioreze în această lună august.
Considerăm că e interesantă estimarea modelului european, care tinde să repete condițiile din luna iunie în acest august. Am menționat și noi că în cadrul tiparelor similare din trecut, ultima lună a verii a adus o oarecare repetare a condițiilor din prima parte. Cu toate acestea, dezbaterea dintre modelul european și cel american este una destul de dificilă, întrucât mai ales modelul american are o redare destul de fidelă a așezării centrilor de presiune. Ca atare, părerea noastră e cumva mixtă, situată între scenariile celor două modelări: considerăm că ne așteaptă o lună august caldă, dar nu cu o căldură intensă în Muntenia, Moldova și Dobrogea, sub nivelul lui August 2024, care nu e exclus să aducă chiar mai mult de o răcire și poate chiar precipitații aproape de medie, deși considerăm că va fi greu.
De partea cealaltă a Carpaților, bazinul Pannoniei traversează o vară cu condiții grele și ne referim aici la o nouă lună în care circulația atlantică lipsește și implicit acea ventilație și umezeală care soseau dinspre ocean. Din acest motiv, considerăm că întreaga regiune este expusă aerului tropical care probabil că se va infiltra în această zonă și va aduce o nouă lună destul de caldă și secetoasă, influență care se va regăsi și în vestul, centrul și nordul țării noastre. Acest tipar ar trebui să se schimbe în septembrie cu condiția ca anticiclonii să reușească să aducă aer rece în zona Mediteranei, așa cum am văzut în anii similari din trecut. Dacă ciclogeneza mediteraneană debutează, ar trebui să întrerupă acest lanț de slăbiciune, prin care regiunile din vestul și centrul României au avut parte de condiții foarte secetoase și extrem de calde, destul de apropiate de cele din zona Munteniei din perioada 2021-2024.
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