Arheologii au găsit un schelet purtând un amuletă care ar putea schimba istoria creștinismului
Postat la: 02.08.2026 |
O amuletă de argint vechi de 1.800 de ani, descoperită îngropată într-un mormânt din Frankfurt, Germania, încă lângă bărbia bărbatului care a purtat-o, are 18 linii de text scrise în latină pe doar 1,37 inci de folie de argint. Acest lucru ar putea fi suficient pentru a rescrie istoria cunoscută a creștinismului în Imperiul Roman.
Amuleta-și inscripția-sunt cele mai vechi dovezi ale creștinismului găsite la nord de Alpi
Orice altă legătură cu dovezi fiabile ale vieții creștine în zona nordică a Alpilor din Imperiul Roman este cu cel puțin 50 de ani mai tânără, toate provenind din secolul al IV-lea d.Hr. Dar amuleta, găsită într-un mormânt datând între 230 și 270 d.Hr. și acum cunoscută sub numele de „Inscripția de la Frankfurt," a fost realizată pentru a descifra mai bine inscripția.
„Această descoperire extraordinară afectează multe domenii de cercetare și va ține știința ocupată pentru mult timp," a declarat Ina Hartwig, șefa culturii și științei din Frankfurt, într-o declarație tradusă. „Acest lucru se aplică atât arheologiei, cât și studiilor religioase, filologiei și antropologiei. O astfel de descoperire semnificativă aici în Frankfurt este cu adevărat ceva extraordinar."
Amuleta a fost găsită în ceea ce a fost odată orașul roman Nida, într-un sit arheologic de lângă Frankfurt, în 2018. În timpul excavației zonei, echipele au descoperit un întreg cimitir roman în care, în parcela desemnată „mormântul 134," un mic amulet de argint, cunoscut sub numele de filacter, a fost găsit chiar sub bărbia scheletului ocupantului. Probabil că l-a purtat la gât și a fost îngropat cu el.
În urma descoperirii, Muzeul Arheologic din Frankfurt a restaurat amuleta de argint, care includea o folie subțire de argint cu o inscripție, așa cum a fost observat în urma examinării microscopice și a radiografiilor din 2019. Folia de argint subțire ca o foaie de țigară era prea fragilă pentru a fi desfăcută.
În mai 2024, a avut loc o descoperire revoluționară folosind un tomograf computerizat de ultimă generație la Centrul Leibniz pentru Arheologie din Mainz. „Provocarea în analiză a fost că foaia de argint era rulată, dar, desigur, după aproximativ 1.800 de ani, era și șifonată și presată", a declarat Ivan Calandra, șeful laboratorului de proceduri de imagistică de la centru, într-un comunicat.
„Folosind CT-ul, am reușit să-l scanăm la o rezoluție foarte înaltă și să creăm un model 3D." Obiectul virtual a fost apoi scanat bucățică cu bucățică, dezvăluind treptat cuvintele, permițând experților să vadă în sfârșit textul inscripționat pe fragmentele individuale din scanare.
Dar apoi a venit munca de puzzle. Markus Scholz de la Universitatea Goethe din Frankfurt a reușit să reconstituie cele 18 linii. „Uneori a durat săptămâni, chiar luni, până când aveam următoarea idee", a declarat el într-un comunicat. „Am apelat la experți din istoria teologiei, printre alții, și am abordat textul împreună, pas cu pas, și în cele din urmă l-am descifrat."
Unele margini au fost pierdute din cauza deteriorării, iar unele cuvinte rămân deschise discuției. Inscripția originală este complet în latină, neobișnuită pentru o perioadă în care amuletele erau scrise în greacă sau ebraică.
Inscripția de Argint de la Frankfurt, bazată pe cea mai recentă traducere:
În numele Sfântului Titus.
Sfânt, sfânt, sfânt!
În numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu!
Domnul Lumii
rezistă cu [putere?]
toate atacurile(?)/setback-urile(?).
Zeul(?) oferă bunăstare
Admitere.
Acest dispozitiv de salvare(?) protejează
persoana care se
predă voinței
Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
deoarece înainte de Isus Hristos
toate genunchii se pleacă: cei cerești,
cei pământești și
cei subpământești, și fiecare limbă
mărturisește (despre Isus Hristos).
Fără a face referire la vreo altă credință în afară de creștinism, lucru rar pentru amuletele din această epocă, inscripția pur creștină nu doar că arată ascensiunea creștinismului spre nord, dar și devotamentul deținătorului amuletei.
În timpul secolului al III-lea d.Hr., asocierea cu creștinismul era încă periculoasă, iar identificarea ca și creștin venea cu un mare risc personal, mai ales având în vedere că împăratul roman Nero îi pedepsea pe creștini cu moartea sau chiar cu o întâlnire în Colosseum. Nu a fost o problemă pentru acest bărbat din Frankfurt care și-a dus loialitatea față de Isus Hristos în mormânt.
Studiul științific este susținut de referințe niciodată găsite atât de devreme, cum ar fi menționarea Sfântului Tit, un student al Apostolului Pavel, invocația „sfânt, sfânt, sfânt!" care nu era mai comună până în secolul al IV-lea d.Hr., și expresia „plecați-vă genunchii," care este un citat din scrisoarea lui Pavel către Filipeni.
„Inscripția de la Frankfurt este o senzație științifică," a declarat Mike Josef, primarul Frankfurtului, într-un comunicat. „Ca urmare, istoria creștinismului în Frankfurt și dincolo de acesta va trebui să fie întoarsă cu aproximativ 50 până la 100 de ani."
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