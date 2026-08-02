Armata a testat odată nave „invizibile". Acum, un bărbat se află în centrul conspirației „Experimentul Philadelphia".
Postat la: 02.08.2026 |
Este sfârșitul verii anului 1943, iar lumea este în război. Cu mitul dominației navale japoneze distrus la Midway în vara precedentă și avansul Germaniei naziste oprit la Stalingrad în acea iarnă, forțele aliate erau ferm pe ofensivă. În mijlocul acestui paroxism de activitate militară, una dintre cele mai ciudate legende urbane din istorie a început să prindă avânt. Această teorie a conspirației nu s-a născut din murmururi secrete despre o armă apocaliptică construită în New Mexico sau despre submarine care navigau în tăcere prin adâncurile apelor inamice. Nu, acest mit implica un distrugător escortă de clasă Cannon relativ neobservat, unul dintre cele peste 500 de distrugătoare escortă construite în timpul războiului.
Povestea merge așa. La sfârșitul verii anului 1943, USS Eldridge era în doc la Șantierul Naval Philadelphia. Se presupune că era echipată cu un nou tip de tehnologie, o strălucire verde ciudată învăluind nava, iar aceasta a dispărut-nu doar de pe radar, ci complet. După câteva ore, rapoartele echipajului navei comerciale civile SS Andrew Furuseth au început să relateze observații ale navei Eldridge la Baza Navală de Operațiuni din Norfolk, Virginia. Se pare că membrii echipajului au fost desfigurați în acest experiment teribil de teleportare și călătorie în timp, iar-după cum se spune-militarii americani au păstrat acest incident clasificat timp de decenii.
Conținând experimente secrete din timpul războiului, o navă dispărută și călătorii în timp, această legendă urbană persistentă are toate trăsăturile unui film de science fiction hollywoodian (probabil de aceea au făcut unul despre ea în 1984). Dar toate „informațiile" despre acest experiment provin din mintea lui Carl Allen, ale cărui deliruri despre „teoria câmpului unificat" a lui Albert Einstein au ajuns în cele din urmă pe biroul Biroului de Cercetare Navală al Marinei (ONR) la aproximativ 15 ani după presupusul „experiment". Aceste deliruri proveneau din notele unei cărți despre OZN-uri scrise de astronomul amator Morris Jessup, iar din motive niciodată explicate, ONR a publicat mai mult de 100 de copii ale acestei cărți-cu notele incluse-plantând semințele conspirației „Experimentului Philadelphia".
Marina SUA a furnizat mișcările detaliate ale USS Eldridge (precum și ale Andrew Furuseth), împreună cu descrieri ale unei căutări amănunțite a documentelor referitoare la experimente legate de invizibilitate sau călătorii în timp. Nu este nevoie să spunem că afirmațiile lui Allen nu se leagă deloc. Unul dintre argumentele aduse în favoarea afirmației de „experiment" este că nava a fost echipată cu un nou tip de tehnologie-un dispozitiv conceput pentru a amesteca semnăturile magnetice într-un proces numit „degaussing." Deși acest lucru a provocat o formă de invizibilitate, nu era vorba de ceea ce și-a imaginat Allen.
„Echipamentele de degaussare erau instalate în carena navelor marinei și puteau fi activate ori de câte ori nava se afla în ape care ar putea conține mine magnetice, de obicei ape puțin adânci în zonele de luptă", a scris Comandamentul Istoriei și Patrimoniului Naval într-o postare. „S-ar putea spune că demagnetizarea, realizată corect, face o navă „invizibilă" pentru senzorii minelor magnetice, dar nava rămâne vizibilă pentru ochiul uman, radar și dispozitivele de ascultare subacvatice."
În ciuda faptului că a fost complet demontat, mitul urban al Experimentului Philadelphia rămâne, iar un expert care a studiat farsă crede că puterea sa de a persista ar putea depinde de specificitatea sa incredibilă.
„Povestirile vagi despre întâmplări pur și simplu curioase sau neobișnuite nu reușesc, în mod natural, să mențină interesul publicului pentru mult timp," a scris autorul francez Jacques Vallée în lucrarea sa „Anatomia unei farsă: Experimentul Philadelphia cincizeci de ani mai târziu" în 1994. „Astfel, pentru ca o farsă să atingă proporții mitice, așa cum face Experimentul Philadelphia, trebuie să fie cu adevărat uimitoare prin îndrăzneala afirmațiilor sale și trebuie să aibă o localizare bine definită în timp și spațiu."
În cele din urmă, moștenirea durabilă a Experimentului Philadelphia ar putea avea mai puțin de-a face cu afirmațiile exagerate privind tehnologia secretă de călătorie în timp și mai mult cu funcționarea misterioasă a minții umane.
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