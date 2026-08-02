Oamenii de știință au descoperit cum să „editeze" amintirile tale. Ar putea să-ți elibereze mintea

O mamă își pierde un copil. Un soldat își vede un prieten sfârtecat. Un copil este abuzat de persoana care ar trebui să-l protejeze. Pentru cei care suportă un astfel de traumatism, aceste experiențe îi bântuie adesea mintea sub formă de flashback-uri, coșmaruri și gânduri intruzive-simptomele caracteristice ale tulburării de stres post-traumatic (TSPT), o afecțiune care poate face ca prezentul să pară la fel de terifiant ca momentul în care a avut loc trauma, indiferent de cât timp a trecut.

Tratamentul pentru PTSD s-a concentrat în mod convențional pe ajutarea oamenilor să facă față prin psihoterapie, medicație sau ambele. Dar un nou val de cercetări pune o întrebare mai provocatoare: Ce ar fi dacă, în loc să tratăm doar efectele secundare ale traumei, am putea interveni în fereastra efemeră în care creierul se redeschide temporar și rescrie o amintire traumatică? Ce-ar fi dacă am putea diminua din intensitatea sa emoțională înainte de a o stoca din nou?

Acea fereastră are un nume: reconsolidarea memoriei. Decenii la rând, neurosciențele au crezut că, odată formate, amintirile deveneau practic permanente. Această viziune a început să se schimbe în jurul schimbului de secole, când neuroștiințificul Karim Nader, în timpul cercetărilor sale postdoctorale la Universitatea din New York, a antrenat șoareci să asocieze un sunet cu un șoc electric ușor la picior. Când animalele și-au amintit ulterior acea memorie a fricii, Nader, PhD, a arătat că aceasta devenea temporar fragilă și putea fi perturbată înainte de a fi restabilizată-o descoperire care a schimbat fundamental înțelegerea noastră asupra memoriei. Acum știm că de fiecare dată când îți amintești ceva, creierul tău nu reia pur și simplu amintirea. În schimb, îl ia temporar de pe raft, îl deschide pentru editare și apoi îl pune înapoi. În acea scurtă perioadă de „curățare" a memoriei-considerată a dura aproximativ până la șase ore-memoria devine neobișnuit de susceptibilă la schimbare, făcând-o, într-un anumit sens, temporar „editabilă." Aceasta a ridicat o posibilitate irezistibilă: Ce-ar fi dacă am putea folosi această scurtă perioadă de vulnerabilitate pentru a rescrie amintirile aversive? Cercetătorii au testat recent această idee.

Un studiu publicat în Brain Stimulation la sfârșitul anului 2025 a explorat această posibilitate. Echipa a recrutat 10 adulți cu PTSD pentru cinci sesiuni de tratament săptămânale. Fiecare sesiune a început prin solicitarea participanților de a-și aminti intenționat o amintire stresantă, declanșând reconsolidarea memoriei. Imediat după aceea, cercetătorii au folosit stimularea magnetică transcraniană (TMS), o mașină care trimite impulsuri magnetice către stratul exterior al creierului (cortexul cerebral) pentru a influența activitatea. Dar deoarece hipocampul-regiunea creierului esențială pentru formarea și recuperarea amintirilor-se află prea adânc pentru a fi stimulat direct, cercetătorii au folosit mai întâi imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) pentru a identifica, pentru fiecare individ, un punct personalizat pe suprafața creierului care comunică strâns cu hipocampul. De îndată ce participanții au revizitat o amintire traumatică, cercetătorii au aplicat TMS în regiunea personalizată a creierului.

După cinci sesiuni, persoanele recrutate în studiu au raportat că au experimentat mai puține amintiri intruzive și flashback-uri. Scanările cerebrale au arătat, de asemenea, că tratamentul a schimbat modul în care hipocampul comunica cu regiunea corticală personalizată vizată de TMS.

Scopul nu este de a șterge amintirile dureroase sau de a le elimina semnificația, ci de a păstra amintirea în timp ce se slăbește răspunsul involuntar de frică.

Studiul nu este primul care explorează dacă stimularea cerebrală temporizată cu atenție poate altera amintirile emoționale. Cercetătorii au investigat această posibilitate timp de câțiva ani. În 2020, un studiu publicat în Current Biology a constatat că aplicarea TMS repetitiv după reactivarea unei amintiri de frică a perturbat reconsolidarea acesteia și a prevenit revenirea răspunsurilor de frică la voluntarii sănătoși. Patru ani mai târziu, un alt studiu a raportat că TMS de frecvență joasă administrat în timpul consolidării timpurii a amintirilor de amenințare a slăbit persistența acestora, sugerând că stimularea cerebrală temporizată cu precizie poate influența modul în care amintirile aversive se fixează.

„Rezultatele sunt încurajatoare," spune Rab Nawaz Khan, MD, neurolog certificat și specialist în accidente vasculare cerebrale, care descrie abordarea ca fiind „un avans timpurie bine gândit și științific interesant." Cu toate acestea, el îndeamnă la prudență. Spre deosebire de studiile anterioare de laborator efectuate pe voluntari sănătoși, acest studiu de dovadă a conceptului a implicat doar 10 participanți cu PTSD și nu a avut un grup de control. Studii mai mari, controlate cu placebo și cu un follow-up mai lung sunt necesare înainte ca cercetătorii să știe dacă beneficiile sunt durabile sau aplicabile pe scară largă, spune el.

TeeJay Tripp, DO, un psihiatru, cofondator și director medical al Serenity Mental Health Centers, care operează în mai multe locații din SUA, consideră că direcția mai largă pe care o ia domeniul este „excitantă." „În loc să încerce doar să gestioneze simptomele după ce apar, abordarea superputerilor de supraviețuire?"