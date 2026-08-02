Oamenii de știință au descoperit cum să „editeze" amintirile tale. Ar putea să-ți elibereze mintea
Postat la: 02.08.2026 |
O mamă își pierde un copil. Un soldat își vede un prieten sfârtecat. Un copil este abuzat de persoana care ar trebui să-l protejeze. Pentru cei care suportă un astfel de traumatism, aceste experiențe îi bântuie adesea mintea sub formă de flashback-uri, coșmaruri și gânduri intruzive-simptomele caracteristice ale tulburării de stres post-traumatic (TSPT), o afecțiune care poate face ca prezentul să pară la fel de terifiant ca momentul în care a avut loc trauma, indiferent de cât timp a trecut.
Tratamentul pentru PTSD s-a concentrat în mod convențional pe ajutarea oamenilor să facă față prin psihoterapie, medicație sau ambele. Dar un nou val de cercetări pune o întrebare mai provocatoare: Ce ar fi dacă, în loc să tratăm doar efectele secundare ale traumei, am putea interveni în fereastra efemeră în care creierul se redeschide temporar și rescrie o amintire traumatică? Ce-ar fi dacă am putea diminua din intensitatea sa emoțională înainte de a o stoca din nou?
Acea fereastră are un nume: reconsolidarea memoriei. Decenii la rând, neurosciențele au crezut că, odată formate, amintirile deveneau practic permanente. Această viziune a început să se schimbe în jurul schimbului de secole, când neuroștiințificul Karim Nader, în timpul cercetărilor sale postdoctorale la Universitatea din New York, a antrenat șoareci să asocieze un sunet cu un șoc electric ușor la picior. Când animalele și-au amintit ulterior acea memorie a fricii, Nader, PhD, a arătat că aceasta devenea temporar fragilă și putea fi perturbată înainte de a fi restabilizată-o descoperire care a schimbat fundamental înțelegerea noastră asupra memoriei. Acum știm că de fiecare dată când îți amintești ceva, creierul tău nu reia pur și simplu amintirea. În schimb, îl ia temporar de pe raft, îl deschide pentru editare și apoi îl pune înapoi. În acea scurtă perioadă de „curățare" a memoriei-considerată a dura aproximativ până la șase ore-memoria devine neobișnuit de susceptibilă la schimbare, făcând-o, într-un anumit sens, temporar „editabilă." Aceasta a ridicat o posibilitate irezistibilă: Ce-ar fi dacă am putea folosi această scurtă perioadă de vulnerabilitate pentru a rescrie amintirile aversive? Cercetătorii au testat recent această idee.
Un studiu publicat în Brain Stimulation la sfârșitul anului 2025 a explorat această posibilitate. Echipa a recrutat 10 adulți cu PTSD pentru cinci sesiuni de tratament săptămânale. Fiecare sesiune a început prin solicitarea participanților de a-și aminti intenționat o amintire stresantă, declanșând reconsolidarea memoriei. Imediat după aceea, cercetătorii au folosit stimularea magnetică transcraniană (TMS), o mașină care trimite impulsuri magnetice către stratul exterior al creierului (cortexul cerebral) pentru a influența activitatea. Dar deoarece hipocampul-regiunea creierului esențială pentru formarea și recuperarea amintirilor-se află prea adânc pentru a fi stimulat direct, cercetătorii au folosit mai întâi imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) pentru a identifica, pentru fiecare individ, un punct personalizat pe suprafața creierului care comunică strâns cu hipocampul. De îndată ce participanții au revizitat o amintire traumatică, cercetătorii au aplicat TMS în regiunea personalizată a creierului.
După cinci sesiuni, persoanele recrutate în studiu au raportat că au experimentat mai puține amintiri intruzive și flashback-uri. Scanările cerebrale au arătat, de asemenea, că tratamentul a schimbat modul în care hipocampul comunica cu regiunea corticală personalizată vizată de TMS.
Scopul nu este de a șterge amintirile dureroase sau de a le elimina semnificația, ci de a păstra amintirea în timp ce se slăbește răspunsul involuntar de frică.
Studiul nu este primul care explorează dacă stimularea cerebrală temporizată cu atenție poate altera amintirile emoționale. Cercetătorii au investigat această posibilitate timp de câțiva ani. În 2020, un studiu publicat în Current Biology a constatat că aplicarea TMS repetitiv după reactivarea unei amintiri de frică a perturbat reconsolidarea acesteia și a prevenit revenirea răspunsurilor de frică la voluntarii sănătoși. Patru ani mai târziu, un alt studiu a raportat că TMS de frecvență joasă administrat în timpul consolidării timpurii a amintirilor de amenințare a slăbit persistența acestora, sugerând că stimularea cerebrală temporizată cu precizie poate influența modul în care amintirile aversive se fixează.
„Rezultatele sunt încurajatoare," spune Rab Nawaz Khan, MD, neurolog certificat și specialist în accidente vasculare cerebrale, care descrie abordarea ca fiind „un avans timpurie bine gândit și științific interesant." Cu toate acestea, el îndeamnă la prudență. Spre deosebire de studiile anterioare de laborator efectuate pe voluntari sănătoși, acest studiu de dovadă a conceptului a implicat doar 10 participanți cu PTSD și nu a avut un grup de control. Studii mai mari, controlate cu placebo și cu un follow-up mai lung sunt necesare înainte ca cercetătorii să știe dacă beneficiile sunt durabile sau aplicabile pe scară largă, spune el.
TeeJay Tripp, DO, un psihiatru, cofondator și director medical al Serenity Mental Health Centers, care operează în mai multe locații din SUA, consideră că direcția mai largă pe care o ia domeniul este „excitantă." „În loc să încerce doar să gestioneze simptomele după ce apar, abordarea superputerilor de supraviețuire?"
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Armata a testat odată nave „invizibile". Acum, un bărbat se află în centrul conspirației „Experimentul Philadelphia".
Este sfarșitul verii anului 1943, iar lumea este in razboi. Cu mitul dominației navale japoneze distrus la Midway in var ...
-
Arheologii au găsit un schelet purtând un amuletă care ar putea schimba istoria creștinismului
O amuleta de argint vechi de 1.800 de ani, descoperita ingropata intr-un mormant din Frankfurt, Germania, inca langa bar ...
-
Experiențe de moarte împărtășită: Oameni care au experimentat decesul altcuiva - despre care au relatat ei înșiși
Cu cateva momente inainte ca tatal sau sa moara efectiv, William Peters spune ca s-a gasit intr-o dimensiune diferita un ...
-
De ce s-au întors în Maroc migranții din Ceuta? Nu era ca în videoclipurile virale de pe rețele: "Am fost păcăliți"
Migranții care au inotat și au intrat ilegal in Ceuta au dezvaluit care au fost motivele pentru care au decis sa se into ...
-
Washington Post: Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome către Ucraina
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome catre Ucrai ...
-
Explicația din spatele anomalei: de ce ploile abundente din România nu au reușit să salveze Dunărea de la dezastru
Aversele abundente din ultimele saptamani nu au fost suficiente pentru a salva fluviul: nivelul Dunarii in Romania conti ...
-
Instituțiile din România, țintă sigură pentru hackeri. "Abia au început să se uite mai atent la sistemele pe care le avem"
În ultimele luni, instituțiile publice și private din Romania s-au confruntat cu un val masiv de atacuri ciberneti ...
-
41 de grade în România, la umbră. Zonele care vor fi cel mai afectate de noul val de caniculă săptămâna viitoare
Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte de vreme caniculara, inclusiv un Cod roșu. Potrivit prog ...
-
Israelul a atacat iar Fâşia Gaza: Un depozit de spital avariat, mai mulți morți
Mai multe atacuri aeriene ale Israelului asupra Fasiei Gaza au ucis doua persoane si au avariat grav depozitul de proviz ...
-
De ce cancerul nu se transmite între oameni: Descoperirea făcută de cercetători după studierea unor cazuri extrem de rare
Cancerul este una dintre principalele cauze de boala si deces la nivel mondial. Desi este o afectiune produsa de transfo ...
-
OMS trage un semnal de alarmă: Epidemia de Ebola se intensifică într-un ritm 'excepţional'
Epidemia de Ebola din Republica Democratica Congo (RDC) se intensifica intr-un ritm "exceptional", a avertizat sambata O ...
-
ChatGPT nu va mai scrie „în stilul lui Hemingway". De acum se respectă drepturile de autor
Cei care sperau ca doar cateva instrucțiuni tastate sa-i transforme in Agatha Christie, Stephen King sau Ernest Hemingwa ...
-
Topul celor mai performante servicii secrete din Europa. Pe ce loc se află cele românești
Serviciul britanic de informații externe (MI6) este considerat cea mai performanta agenție de informații din Europa, pot ...
-
Decizia inițială a Fitch a fost de retrogradare, transmite un oficial BNR. „Pericolul este mai mare decât era înainte"
Eugen Radulescu, consilier al guvernatorului BNR, a explicat in cadrul unei intervenții televizate ca decizia inițiala a ...
-
Noile ţinte ale Kremlinului: Rusia a lansat o campanie uriașă de bombardare a benzinăriilor în Ucraina
Benzinaria era deja in flacari cand polițistul Mykhailo Tsypliakov și colegii sai au alergat sa ajute. A auzit zumzetul ...
-
Vaticanul are o nouă constituție. A fost promulgată de Papa Leon al XIV-lea. Ce prevede noua lege fundamentală a celui mai mic stat din lume
Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri, 31 iulie, o noua constituție pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o ...
-
Roverul NASA a descoperit poligoane stranii pe planeta Marte. Astronomii au fost uimiți: „Ne-a tăiat respirația"
Imaginile surprinse de roverul Curiosity pe planeta Marte i-a lasat pe oamenii de știința- fara raspuns. Vehiculul NASA ...
-
"Prețul energiei a fost scumpit artificial în Europa", susține un profesor universitar român
Un economist roman susține ca masurile ecologice stabilite de la varful Uniunii Europene au mers prea departe. Profesoru ...
-
Fără amenințări de securitate: Casa Albă, despre numărul dronelor cu arme confiscate la Cupa Mondială
Un oficial al Casei Albe a declarat, vineri, ca printre cele 700 de aparate aeriene fara pilot interceptate la locurile ...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Autoritațile romane au avut in ultimele saptamani discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din ...
-
Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Uniunea Europeana a pus in aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample mo ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu