Marea surpriză de la Campionatul Mondial. "Bafana Bafana" a ieșit din grupe pentru prima dată în istorie

Naționala Africii de Sud a produs surpriza de până în prezent a Cupei Mondiale, după ce a reușit să se califice în 16-imile competiției, în urma victoriei, scor 1-0, cu Coreea de Sud, din ultima etapă a grupei A. Africa de Sud a reușit să iasă din grupe la un turneu final pentru prima oară în istoria sa.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Maseko, în minutul 63.

"Bafana Bafana" a acumulat 4 puncte și ocupă locul 2 în grupa A, după ce a remizat cu Cehia, scor 1-1, și a pierdut cu Mexic, scor 2-0.

Coreea de Sud are 3 puncte, după ce a învins Cehia, scor 2-1, și a pierdut cu Mexic, scor 0-1.

Sud-coreenii trebuie să aștepte rezultatele din celelalte meciuri pentru a afla dacă se califcă în 16-imi de pe locul 3.

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