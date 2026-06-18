Meci nebun în Texas. Anglia - Croația, patru goluri în prima repriză. Cel mai spectaculos meci de la Cupa Mondială

Spectacol total în meciul Anglia - Croația, scor 4-2, în grupa L a Campionatului Mondial. Selecționata pregătită de Tuchel a făcut un pas important spre calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. În celălalt meci al Grupei L se vor întâlni Ghana şi Panama. Partida va avea loc joi dimineață de la ora 02:00.

Marcatori: Kane 12' (pen.), 42', Bellingham 47, Rashford 85' / Baturina 36', Musa 45+5'

Anglia - Croația, spectacol total

Englezii au debutat cu dreptul la Cupa Mondială, după ce au învins Croația în cel mai spectaculos meci de până acum al turneului.

La Dallas, croaţii au avut prima ocazie, prin Sutalo, în minutul 3, dar cei care au concretizat au fost englezii. Modric l-a lovit pe Madueke în careu, arbitrul a dictat penalti şi Livakovic a apărat şutul lui Harry Kane. Cum portarul croat nu a avut un picior pe linia porţii când atacantul lui Bayern a executat lovitura de pedeapsă, iar un jucător croat a intrat prea devreme în careu, s-a decis repetarea penalti-ului şi Kane nu a mai greşit, deschizând scorul în minutul 11.

Croații au restabilit egalitatea în minutul 36. Petar Sucic i-a trimis excelent înapoi lui Martin Baturina, iar mijlocașul celor de la Como l-a învins pe portarul Angliei.

Anglia a revenit în avantaj după reușita lui Harry Kane care s-a înălțat peste defensiva Croației și a trimis cu capul în plasă.

În prelungirile primei reprize, croații au marcat. Musa l-a învins fără probleme pe Jordan Pickford.

În minutul 47, Jude Bellingham a pornit într-o cursă pe partea dreaptă și a marcat după ce a scăpat singur cu Dominik Livakovic.

Marcus Rashford a marcat pentru 4-2. Atacantul englez și-a depășit elegant adversarul și l-a învins pe Dominik Livakovic.

Echipele de start

Anglia (4-2-3-1): Pickford - R. James, Stones, Konsa, O'Reilly - E. Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: D. Henderson, Trafford, Burn, Eze, Guehi, J. Henderson, Mainoo, Quansah, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Toney, Watkins

Selecționer: Thomas Tuchel

Croația (3-5-1-1): Livakovic - Gvardiol, Vuskovic, Sutalo - Stanisic, Sucic, Modric, M. Pasalic, Perisic - Baturina - Musa

Rezerve: Pandur, Kotarski, Budimir, Caleta-Car, Erlic, Fruk, Jakic, M. Kovacic, Kramaric, Matanovic, Moro, M. Pasalic, Pongracic, L. Sucic, Vlasic

Selecționer: Zlatko Dalic

Jude Bellingham a intrat în istorie la Campionatul Mondial

Jude Bellingham, care a fost titular în Anglia-Croația, a stabilit un nou record. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani și 353 de zile a lui Real Madrid a devenit cel mai tânăr fotbalist european din istorie care evoluează la patru turnee finale majore, Campionate Europene sau Campionate Mondiale.

Thomas Tuchel a șocat cu lotul ales

Selecționerul Thomas Tuchel a lăsat acasă nume grele precum Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) sau Dominic Solanke (Tottenham).

Luka Modric, la al șaselea Campionat Mondial

Legendarul Luka Modric se află la al șaselea Campionat Mondial. Mijlocașul va împlini 41 de ani în luna septembrie și se află la ultimul astfel de turneu.

În 2018, Luka Modric și-a condus naționala până în finala Campionatului Mondial, pierdută în fața Franței cu scorul de 2-4.