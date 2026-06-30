Nebunie în Paraguay după ce au eliminat Germania de la Mondial: Președintele a decretat zi liberă - Sute de mii de oameni sunt încă pe străzi

Liderii Paraguayului au transformat una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 într-un moment de sărbătoare națională. După victoria istorică în fața Germaniei, președintele Santiago Peña a decretat zi liberă în întreaga țară pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Paraguay și întreaga țară este efectiv blocată, bucuria fiind una greu de descris în cuvinte.

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a anunțat că ziua de marți este declarată sărbătoare națională, după ce reprezentativa țării a eliminat Germania în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale turneului. Paraguay s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins Germania cu 4-3 la loviturile de departajare, după ce scorul fusese 1-1 la finalul prelungirilor.

Anunțul a fost făcut de Santiago Peña pe platforma X, unde a publicat și imaginea decretului prin care stabilește ziua liberă. „Astăzi sărbătorește o întreagă țară", a transmis președintele Paraguayului. Șeful statului a afirmat că succesul echipei naționale reprezintă mai mult decât o performanță sportivă, fiind expresia „identității profunde" a paraguayenilor, caracterizată prin determinare, credință și puterea de a nu renunța.

În textul decretului publicat de administrația prezidențială se arată că victoria obținută în fața cvadruplei campioane mondiale are o semnificație care depășește competiția sportivă. Potrivit documentului, guvernul nu poate rămâne indiferent în fața unei asemenea performanțe și consideră necesar să ofere tuturor paraguayenilor posibilitatea de a participa la manifestările dedicate acestui moment istoric. Imediat după fluierul final, mii de suporteri au ieșit pe străzile capitalei Asunción, unde au sărbătorit calificarea echipei în faza următoare a Cupei Mondiale.

Paraguay devine astfel a doua țară din America de Sud care instituie o zi liberă națională după un succes surprinzător împotriva Germaniei la actuala ediție a Cupei Mondiale. Săptămâna trecută, președintele Daniel Noboa a luat o decizie similară în Ecuador, după victoria cu 2-1 obținută în faza grupelor în fața reprezentativei germane, rezultat care a asigurat calificarea ecuadorienilor în fazele eliminatorii. Victoria Paraguayului este considerată una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, eliminarea Germaniei confirmând seria rezultatelor neașteptate care au marcat turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Paraguay elimină Germania de la Cupa Mondială

Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, după ce a eliminat Germania în 16-imi, impunându-se cu 4-3 la loviturile de departajare. După 120 de minute de joc, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1.

După timpul regulamentar de joc și cele două reprize de prelungiri, tabela a arătat un scor de egalitate, 1-1.

Paraguayenii au deblocat tabela în minutul 42 prin Enciso, care a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Germania a restabilit egalitatea în minutul 54, când Havertz a punctat din centrarea trimisă de Wirtz.

În minutul 102, Tah a reușit să marcheze, însă reușita a fost anulată în urma verificării VAR. Decizia a venit după un fault comis de Anton asupra lui Gill, fază în care portarul paraguayan a fost împiedicat să intervină în mod regulamentar.

La executarea loviturilor de la 11 metri, pentru germani au marcat Kimmich, Musiala și Amiri, în timp ce Havertz, Woltemade și Tah au irosit penalty-urile.

De cealaltă parte, pentru Paraguay au înscris Mauricio, Gomez, Galarza și Canale, iar Sanabria și Balbuena au ratat.

GERMANIA: Neuer - Kimmich, Rüdiger (Thiaw - 110), Tah, Brown - Nmecha (Goretzka - 46), Pavlovic (Anton - 79) - Sané (Woltemade - 88), Undav (Musiala -63), Wirtz (Amiri - 110) - Havertz.

Selecţioner: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill - Junior Alonso (Balbuena - 120+2), Canale, Gustavo Gómez, Cáceres (Ojeda - 99) - Bobadilla (Sanabria - 99), Galarza, Cubas - Almirón (Velazquez - 91), Enciso (Mauricio - 57), Avalos (Caballero -55).

Selecţioner: Gustavo Alfaro

Meciul a fost arbitrat de marocanul Jalal Jayed.