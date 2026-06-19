Telenovela Cupei Mondiale: Mama "fenomenului" Vozinha a primit viza și vine să-și vadă fiul în meciul cu Uruguay
Postat la: 19.06.2026 |
Mama portarului Vozinha din Capul Verde, care a fost eroul meciului cu Spania (0-0) luni, a obţinut o viză pentru SUA şi va putea participa la următoarea partidă a fiului ei de la Cupa Mondială. Jucătorul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de absenţa ei, lucru ce a accelerat procesul de aducere a ei în SUA, informează News.ro.
După ce a ratat primul meci al echipei Capului Verde din competiţie, în cadrul căruia fiul ei a strălucit, ea a obţinut joi o viză pentru a intra în SUA şi, prin urmare, va putea participa la următorul meci al echipei „Rechinii Albaştri" împotriva Uruguayului (luni, miezul nopţii) la Miami, Florida.
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„Pentru mine este foarte important pentru că întreaga mea familie mă susţine mereu în orice", a explicat Vozinha presei în timpul unui antrenament. „Prezenţa lor aici este ceva special pentru mine. Tatăl şi fratele meu sunt şi ei aici, aşa că sunt foarte fericit. Mi-ar fi plăcut să aduc mai mulţi oameni, poate fraţii, surorile şi nepoţii mei, dar cred că uneori este dificil", a adăugat el.
Fenomenul Vozinha: Portarul are 13,8 milioane de următoritori pe Instagram
Mama lui Vozinha nu a reuşit iniţial să obţină o viză pentru SUA din cauza costului ridicat al demersurilor. Devenit o vedetă pe reţelele de socializare - acum se mândreşte cu 13,8 milioane de urmăritori pe Instagram - după performanţa sa de luni împotriva Spaniei (0-0), Vozinha şi-a folosit expunerea media pentru a accelera procesul de obţinere a vizei pentru mama sa.
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